Российский ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов

Банк России в третий раз подряд повышает ключевую ставку, которая теперь составит 13 процентов. На следующих заседаниях ЦБ будет оценивать необходимость ее дальнейшего повышения.

Банк России в пятницу, 15 сентября, повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Это уже третье повышение подряд: в июле ключевая ставка выросла с 7,5 до 8,5%, в августе - до 12 процентов. В ЦБ сообщили, что на следующих заседаниях будут оценивать необходимость дальнейшего повышения ставки.

Таким образом российский Центробанк пытается сдержать инфляцию. "Инфляционное давление в российской экономике остается высоким", - говорится в его заявлении. ЦБ также обосновал свое решение "ростом внутреннего спроса, опережающим возможности расширения выпуска, и ослаблением рубля в летние месяцы".

В связи с этим банк считает необходимым "обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году".

Кроме того, Центральный банк поднял прогноз по инфляции в России по итогам 2023 года с 5-6 до 6-7 процентов. Министерство экономического развития РФ в сентябре повысило прогноз по инфляции в РФ с 5,3 до 7,5 процента.

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