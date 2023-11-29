ОЭСР: Рост мировой экономики в 2024 году замедлится до 2,7%

Темпы роста мировой экономики в 2024 году будут самыми низкими со времен глобального финансового кризиса, не считая первого года пандемии коронавируса.

Темпы роста мировой экономики в 2024 году замедлятся до 2,7 процента, а ключевым источником неопределенности станет риск распространения конфликта Израиля и ХАМАС, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), представленном в среду, 29 ноября.

ОЭСР понизила свой прогноз по росту мировой экономики в текущем году с 3% до 2,9%. Рост на 2,7% в следующем году будет самым низким со времен мирового финансового кризиса, не считая первого года пандемии коронавируса, отметили в организации.

Главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли предупредила, что существуют риски пересмотра прогноза в сторону понижения в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке: "Если конфликт усилится и расширится на регион, возникнут гораздо более серьезные риски, которые могут замедлить экономический рост и повысить инфляцию".

Другим фактором замедления роста в организации назвали высокие процентные ставки, введенными центральными банками для замедления инфляции. В 2025 году ОЭСР ожидает роста мировой экономики на 3% благодаря росту доходов и снижению ключевых ставок вслед за инфляцией.

Германии предсказывают одни из самых низких темпов роста

Экономика Германии по итогам 2023 года сократится на 0,1 процента, ожидают в ОЭСР. В следующем году организация предсказывает ФРГ более медленный экономический рост, чем почти всем другим промышленно развитым странам. Ожидается, что ВВП ФРГ вырастет на 0,6% из-за слабого экспорта. Только в Нидерландах рост, вероятно, будет еще ниже и составит 0,5%.

По прогнозу организации, в 2025 году экономика ФРГ также будет расти медленнее среднего показателя - на уровне 1,2%. По оценке ОЭСР, высокие процентные ставки сказались на инвестициях в недвижимость и снизили спрос на немецкие товары. Ожидается, что экспорт из Германии будет медленно восстанавливаться по мере роста мирового спроса, говорится в прогнозе ОЭСР.

ОЭСР улучшила прогноз для экономики США

ОЭСР повысила прогнозы роста экономики США на 2023 и 2024 годы - соответственно до 2,4 и 1,5 процента. В 2025 году она предсказывает крупнейшей экономике мира рост на 1,7%. Для еврозоны ОЭСР сохранила прогноз роста в нынешнем году на 0,6%, но на 2024 год снизила его до 0,9%.

ВВП Великобритании в этом году вырастет на 0,5%, в 2024 и 2025 годах - на 0,7% и 1,2% соответственно. ОЭСР незначительно повысила прогноз роста экономики Китая - до 5,2% в этом году. В 2024 году рост замедлится до 4,7%, а в 2025-м - до 4,2%, предсказали в ОЭСР.

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