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Экономика и бизнесГермания

Эксперты ОЭСР ожидают роста экономики ФРГ лишь в 2024 году

Сергей Ромашенко
25 мин. назад

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует для Германии на текущий год стагнацию. Слабый рост может начаться лишь в будущем году, полагают эксперты.

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Строительный рабочий
Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) не видит возможностей для роста экономики Германии в текущем году, небольшой рост вероятен лишь в 2024 году. "Высокая инфляция сокращает реальные доходы и сбережения. Значительные риски таят цены на газ и потенциальное введение нормированных расходов на газ в ближайшую зиму", - говорится в новом анализе ОЭСР, обнародованном в среду, 7 июня.

По мнению экспертов организации, в текущем году экономика ФРГ будет стагнировать, а в 2024-м - вырастет лишь на 1,3 процента, что, как отмечается в докладе, является слабым результатом в долгосрочной перспективе. На первом этапе фактором торможения будет частное потребление. Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг (Christian Sewing) недавно сообщил, что не менее трети клиентов банка не в состоянии оплачивать текущие расходы из доходов и вынуждены тратить сбережения.

Инфляция и реальные доходы

В то же время экспорт, согласно прогнозам ОЭСР, получит импульсы для роста, поскольку проблемы с цепочками поставок постепенно уходят, а количество заказов остается на высоком уровне. Экономисты прогнозируют инфляцию в Германии в текущем году на уровне 6,3 процента, а в будущем - на уровне 3 процентов.

Реальные доходы благодаря заключению новых тарифных соглашений в 2024 году должны вновь повыситься и стабилизировать потребление. Если в нынешнем году ожидается сокращение потребления на 1,4 процента, то в следующем году оно должно увеличиться на 1,6 процента.

Мировая экономика

Мировая экономика, по заключению ОЭСР, уже прошла дно, но до мощного роста еще далеко. На текущий год экономисты прогнозируют глобальный рост на уровне 2,7 процента, а на предстоящий - на уровне 1,9 процента. Это значительно ниже средних показателей за десять лет до начала пандемии коронавируса, отмечается в докладе.

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