Нефть и газ из России! Спасибо, не надо?

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Страны Евросоюза постепенно снижают импорт российских нефти и газа и уже отказались от угля из России. Карикатура DW о последствиях агрессивной политики Владимира Путина.
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10 августа вступило в силу эмбарго ЕС на импорт угля из РФ. Большие потери грозят не только российским шахтерам, но также железной дороге и морским портам на Балтике и в Мурманске.
Хотя Евросоюз одобрил единый план экономии газа, страны-члены ЕС принимают и на национальном уровне меры, чтобы обезопасить себя на случай прекращения поставок из РФ. Подробнее - у DW.