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Эмблема ОПЕКФото: Lisa Leutner/AP/picture alliance
Экономика и бизнесГлобальные темы

ОПЕК+ впервые за год сокращает добычу нефти

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Добыча нефти в октябре уменьшится на 100 тысяч баррелей в сутки, решили участники министерского заседания ОПЕК и ОПЕК+.

https://www.dw.com/ru/opek-vpervye-za-god-sokrasaet-dobycu-nefti/a-63025164

Члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд ее государств-партнеров (ОПЕК+) договорились по итогам 32-й министерской встречи в режиме видеоконференции, что ОПЕК+ сократит добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки и вернется в октябре к августовским условиям соглашения. Об этом сообщили в понедельник, 5 сентября, в пресс-службе ОПЕК по итогам заседания.

"Корректировка уровня добычи в сторону повышения на 100 тысяч баррелей в сутки была предназначена только для сентября 2022 года", - подчеркивается в коммюнике. Группа оставила за собой право провести дополнительные переговоры до следующего запланированного заседания 5 октября, чтобы "при необходимости отреагировать на развитие ситуации на рынке".

"Коррекция добычи в прошлом месяце была реакцией на требования потребителей, коррекция в этом месяце стала небольшой реакцией на беспокойство производителей", - прокомментировала ситуацию аналитик транснациональной корпорации Standard Chartered Эмили Эшфорд.

Решение о сокращении добычи принято впервые за год

Решение сократить добычу принято впервые за текущий год. Летом увеличить объемы нефтедобычи просил Саудовскую Аравию президент США Джо Байден. Агентство Reuters в августе называло тогдашнее увеличение добычи "крошечным" ростом, который обеспечит "86 секунд мирового спроса", и "оскорблением" главы Белого дома.

Увеличение квоты в июле и августе

В июне страны договорились увеличить в июле и августе квоту нефтедобычи на 648 000 баррелей в день, чтобы компенсировать эффект от пониженного спроса на нефть во время пандемии коронавируса. Крупнейший производитель нефти в ОПЕК Саудовская Аравия сначала не хотела идти на этот шаг, но в итоге Эр-Рияд согласился, чтобы избежать дефицита на рынке в ситуации, когда ряд стран из-за войны в Украине отказались покупать нефть у России, писала Financial Times.

В группу ОПЕК+ входят 13 членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), а также 10 государств-партнеров, включая Россию.

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