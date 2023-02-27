В Германию будет поступать нефть из Казахстана

Казахстан не подпадает под нефтяное эмбарго ЕС. Нефть из азиатской страны будет поставляться на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который до войны снабжался почти исключительно из России по трубопроводу "Дружба".

После длительных переговоров в Германию поступит нефть из Казахстана. Это, указывает агентство Reuters, произойдет впервые после введения эмбарго на поставки российской нефти. Казахский оператор "КазТрансОйл" и российская компания "Транснефть" подтвердили в в понедельник, 27 февраля, что нефть будет поступать в ФРГ по трубопроводу "Дружба".

Казахстан не подпадает под нефтяное эмбарго ЕС, введеное как ответ на агрессию Москвы против Украины. Однако нефть из азиатской страны должна транспортироваться на расстояние в несколько тысяч километров через территорию России. За это Москва взимает плату за транзит. Федеральное министерство экономики подтвердило существование контрактов на поставку. "Мы должны наблюдать за тем, как Россия поведет себя в отношении транзита через "Дружбу", - сказала пресс-секретарь, отметив, что действия Москвы, к сожалению, трудно предсказать, как, например, это произошло в 2022 году, когда РФ заморозила поставки газа в Европу.

Нефть из Казахстана будет поставляться на нефтеперерабатывающий завод в Шведте (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания), который до войны снабжался почти исключительно из России по трубопроводу "Дружба". После введения эмбарго предприятие получает около половины необходимого ему сырья с мировых рынков через порт Росток. Дальнейшие объемы должны поступать через польский порт Гданьск, но польская сторона пока не взяла на себя никаких четких обязательств.

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