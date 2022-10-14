  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
КонфликтыРоссия

США отправляют Россию во вторую лигу мировой политики

Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Комментарий
1 ч. назад

Отчаянные попытки президента России Владимира Путина вырваться из международной изоляции дают прямо противоположные результаты, считает Константин Эггерт.

https://www.dw.com/ru/kommentarij-ssa-otpravlaut-rossiu-vo-vtoruu-ligu-mirovoj-politiki/a-63439688
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир ПутинФото: Gavriil Grigorov/AP Photo/picture alliance

США больше не считают Россию сверхдержавой. Это официально сказано в новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, которую обнародовала администрация Джо Байдена 12 октября.

Си Цзиньпин для Америки "главнее" Путина

О России в документе говорится как о стране, которой лишь предстоит "вернуться в число ведущих держав" после поражения в Украине, причем исключительно усилиями "российского народа". Его, народ, США "уважают", и он один, согласно стратегии, будет решать судьбу своей страны. Читается это так: "Захотите когда-нибудь быть приличными людьми - мы будем рады. Не захотите - ваше дело, прозябайте дальше". В стратегии также подчеркивается, что Белый дом "не позволит" России добиться своих целей применением или даже угрозой применения ядерного оружия.

Константин Эггерт
Константин Эггерт

Главным вызовом и угрозой для США назван Китай - "единственный конкурент, который намерен изменить международный порядок и способен это сделать". То есть все интернет-мемы про "российского императора Си" и "Путина - губернатора западной провинции Поднебесной" теперь, по сути, официально закреплены главным внешнеполитическим документом нынешней американской администрации. Все попытки Путина добиться для России признания равного с Америкой статуса привели к обратному результату. Полномасштабное вторжение в Украину не заставило Вашингтон сильнее уважать Москву, наоборот, оно превратило путинский режим в изгоя.

Это лишний раз подтвердило голосование по резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, осуждающей так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины и их аннексию. Резолюции Генассамблеи, в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН, имеют скорее символическое значение. Однако они важны как показатель отношения государств мира к текущим событиям.

Символика в данном случае была однозначной - 143 страны осудили Россию, 5 - Беларусь, Северная Корея, Никарагуа и Сирия - проголосовали против и 35 государств воздержались (что в данной ситуации, когда предлагается однозначно осудить международный бандитизм, скорее выгодно Москве). Среди воздержавшихся - Китай, Индия, все государства Центральной Азии плюс Армения и Южно-Африканская Республика.

Арабы отвернулись от России

Явным поражением Кремля и Смоленской площади стало голосование по резолюции арабских стран - все они (кроме асадовской Сирии) поддержали документ. Включая Саудовскую Аравию, с которой Путин недавно добился координации нефтяной политики, и Иорданию - несмотря на тесные личные отношения Путина с королем Абдаллой.

Неучастие в голосовании Ирана - важнейшего союзника Москвы - мне показалось довольно важным. От поставщика дронов для войны с Украиной Кремль был вправе ожидать позиции "все не так однозначно", как в случае с китайцами и индийцами. Похоже, в Тегеране продолжают надеяться на новую сделку по иранской ядерной программе с Вашингтоном, но одновременно и Москву обидеть не могут. Отсюда и отсутствие иранского представителя в зале заседаний Генассамблеи.

Надежды Путина и его ближайшего окружение преодолеть международную изоляцию с помощью Азии, Южной Америки и Африки несостоятельны. Даже те, кому нравится путинский антиамериканизм, кому безразличны зверства типа Бучи, те, кто хотел бы просто делать бизнес с Путиным, не могут не видеть - страна, чьи лидеры рассуждают на каждом углу о величии, бездумно начала военную авантюру, из которой для этой страны нет хорошего выхода.

Министр иностранных дел этой страны униженно умоляет диктатуры в Эритреии и Уганде о поддержке, пока ее президент увлечен альтернативной историей и цитированием полузабытых философов. Это просто не может хорошо закончиться. Почему? Читайте стратегию национальной безопасности США.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: @KonstantinEggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Как приняли Путина в Казахстане

Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на сайте DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Борис Бондарев: "Путин начал войну, потому что хочет остаться у власти"

Борис Бондарев: "Путин начал войну, потому что хочет остаться у власти"

Борис Бондарев работал советником в постпредстве России при ООН в Женеве. Дипломат покинул МИД РФ в знак протеста против российской агрессии в Украине. "Путин начал войну из-за желания остаться у власти", - уверен экс-дипломат. По его мнению, мобилизация является симптомом упадка его режима. Борис Бондарев предполагает, что российская элита сейчас расколота.
Политика
17 ч. назад
26:01 мин.
external

Байден, Путин и война за нефть: сыграет ли раздор между США и Саудовской Аравией на руку Кремлю. DW Новости (12.10.2022)

Байден, Путин и война за нефть: сыграет ли раздор между США и Саудовской Аравией на руку Кремлю. DW Новости (12.10.2022)

Президент США Джо Байден грозит Саудовской Аравии. Связано это с недавним решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Добывать меньше сырья в ОПЕК+, на долю которой приходится две трети мировой выработки нефти, решили по настоянию России и Саудовской Аравии.
12 октября 2022 г.
30:09 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Walerij Saluschnyj Ukraine

Залужный: "Мы похоронили миф о непобедимости русской армии"

Конфликты
14 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Валентин Стефанович

Правозащитник Стефанович встречает 50-летний юбилей в СИЗО

Правозащитник Стефанович встречает 50-летний юбилей в СИЗО

Общество
8 ч. назад
Один из выживших в катастрофе рейса FAU 571 в Андах - Роберто Канесса

Что рассказал человек, выживший в авиакатастрофе

Что рассказал человек, выживший в авиакатастрофе

Культура
18 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Чего Путин ждет в Астане. Прилет в Белгород.

Чего Путин ждет в Астане. Прилет в Белгород.

Конфликты
20 ч. назад
58:46 мин.
Карикатура - человек похожий на президента России Владимира Путина катит в гору большую букву "О", пытаясь догнать "убегающие" буквы "О" и "Н".

Голосование в ООН по Украине, или Участь агрессора

Голосование в ООН по Украине, или Участь агрессора

Политика
22 ч. назад
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в Астане

Саммит СВМДА: нашел ли Путин поддержку в Астане?

Саммит СВМДА: нашел ли Путин поддержку в Астане?

Политика
14 ч. назад
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на съезде немецких машиностроителей 11 октября 2022

Шольцу напомнили об его наивном отношении к газу из России

Шольцу напомнили об его наивном отношении к газу из России

Экономика и бизнес
17 ч. назад
На главную страницу