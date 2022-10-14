США отправляют Россию во вторую лигу мировой политики

Президент России Владимир Путин Фото: Gavriil Grigorov/AP Photo/picture alliance

США больше не считают Россию сверхдержавой. Это официально сказано в новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, которую обнародовала администрация Джо Байдена 12 октября.

Си Цзиньпин для Америки "главнее" Путина

О России в документе говорится как о стране, которой лишь предстоит "вернуться в число ведущих держав" после поражения в Украине, причем исключительно усилиями "российского народа". Его, народ, США "уважают", и он один, согласно стратегии, будет решать судьбу своей страны. Читается это так: "Захотите когда-нибудь быть приличными людьми - мы будем рады. Не захотите - ваше дело, прозябайте дальше". В стратегии также подчеркивается, что Белый дом "не позволит" России добиться своих целей применением или даже угрозой применения ядерного оружия.

Константин Эггерт

Главным вызовом и угрозой для США назван Китай - "единственный конкурент, который намерен изменить международный порядок и способен это сделать". То есть все интернет-мемы про "российского императора Си" и "Путина - губернатора западной провинции Поднебесной" теперь, по сути, официально закреплены главным внешнеполитическим документом нынешней американской администрации. Все попытки Путина добиться для России признания равного с Америкой статуса привели к обратному результату. Полномасштабное вторжение в Украину не заставило Вашингтон сильнее уважать Москву, наоборот, оно превратило путинский режим в изгоя.

Это лишний раз подтвердило голосование по резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, осуждающей так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины и их аннексию. Резолюции Генассамблеи, в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН, имеют скорее символическое значение. Однако они важны как показатель отношения государств мира к текущим событиям.

Символика в данном случае была однозначной - 143 страны осудили Россию, 5 - Беларусь, Северная Корея, Никарагуа и Сирия - проголосовали против и 35 государств воздержались (что в данной ситуации, когда предлагается однозначно осудить международный бандитизм, скорее выгодно Москве). Среди воздержавшихся - Китай, Индия, все государства Центральной Азии плюс Армения и Южно-Африканская Республика.

Арабы отвернулись от России

Явным поражением Кремля и Смоленской площади стало голосование по резолюции арабских стран - все они (кроме асадовской Сирии) поддержали документ. Включая Саудовскую Аравию, с которой Путин недавно добился координации нефтяной политики, и Иорданию - несмотря на тесные личные отношения Путина с королем Абдаллой.

Неучастие в голосовании Ирана - важнейшего союзника Москвы - мне показалось довольно важным. От поставщика дронов для войны с Украиной Кремль был вправе ожидать позиции "все не так однозначно", как в случае с китайцами и индийцами. Похоже, в Тегеране продолжают надеяться на новую сделку по иранской ядерной программе с Вашингтоном, но одновременно и Москву обидеть не могут. Отсюда и отсутствие иранского представителя в зале заседаний Генассамблеи.

Надежды Путина и его ближайшего окружение преодолеть международную изоляцию с помощью Азии, Южной Америки и Африки несостоятельны. Даже те, кому нравится путинский антиамериканизм, кому безразличны зверства типа Бучи, те, кто хотел бы просто делать бизнес с Путиным, не могут не видеть - страна, чьи лидеры рассуждают на каждом углу о величии, бездумно начала военную авантюру, из которой для этой страны нет хорошего выхода.

Министр иностранных дел этой страны униженно умоляет диктатуры в Эритреии и Уганде о поддержке, пока ее президент увлечен альтернативной историей и цитированием полузабытых философов. Это просто не может хорошо закончиться. Почему? Читайте стратегию национальной безопасности США.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: @KonstantinEggert

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