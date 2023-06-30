Пошатнул ли мятеж ЧВК "Вагнер" веру Китая в Россию?

После кратковременного мятежа российской группы наемников "Вагнер" президент России Владимир Путин и Кремль пытаются создать видимость стабильности на фоне того, что казалось серьезной угрозой для укрепления власти Путина. В воскресенье, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мятеж ЧВК "Вагнер" "выявил слабость" режима Путина. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что инцидент показал "настоящие трещины" во власти российского президента и является "прямым вызовом" для Кремля.

Тем временем Китай, один из важнейших международных союзников Путина, преуменьшил значение инцидента с ЧВК "Вагнер", называя его "внутренним делом России" в заявлении министерства иностранных дел КНР, опубликованном в воскресенье и состоящем из двух предложений. "Как дружественный сосед и всеобъемлющий стратегический партнер, Китай выражает свою поддержку России в обеспечении национальной безопасности", - сказано в заявлении.

Андрей Руденко и Цинь Ган во время встречи в Пекине, 25 июня 2023 года Фото: Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China/AFP

В воскресенье же государственный таблоид Китая Global Times опубликовал статью, в которой опроверг мнение о том, что мятеж группы "Вагнер" подорвал лидерство Путина, сославшись на китайских экспертов, которые называют такие утверждения Запада "выдачей желаемого за действительное". В статье также высоко оцениваются "решительные действия" Путина по подавлению мятежа. "Кремль сохраняет мощный потенциал сдерживания, что еще больше укрепит его авторитет", - указывается в редакционной статье.

Эти замечания прозвучали после того, как замминистра иностранных дел России Андрей Руденко отправился в Пекин для встречи с главой МИД Китая Цинь Ганом и его заместителем Ма Чжаосюем. Было неясно, когда Руденко прибыл в Пекин и был ли его визит откликом на мятеж. После встречи МИД России в своем заявлении сообщил, что Китай заявил о своей поддержке руководства в Москве.

Китай и Россия: партнерство без границ

Перед вторжением России в Украину в феврале 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Владимиром Путином в кулуарах зимних Олимпийских игр в Пекине и заявил о "не имеющем границ" партнерстве между двумя странами, при этом высмеивая США и НАТО за "разжигание антагонизма и конфронтации".

Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине, 4 февраля 2022 года Фото: Alexei Druzhinin/AP/picture alliance

За время, что война России в Украине продолжается, Пекин не высказал явного осуждения или поддержки российского вторжения. Такая реакция сохраняется даже тогда, когда такие страны как Соединенные Штаты и Германия призывают Китай оказать больше давления на Путина, чтобы положить конец конфликту.

В феврале Китай выпустил документ с изложением позиции по "политическому урегулированию кризиса в Украине", в котором призвал к "эффективному поддержанию суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран". Другие тонко завуалированные пункты позиции Пекина, направленные против западных стран и НАТО, отвергают односторонние санкции, "экстерриториальную юрисдикцию", а также "укрепление или расширение военных блоков" в целях обеспечения региональной безопасности.

Является ли Россия по-прежнему надежным партнером для Пекина?

Хотя на бумаге позиции Китая свидетельствуют о том, что Пекин остается идеологически солидарен с Россией в противостоянии с США и их европейскими союзниками, недавний мятеж привлек внимание к условиям партнерства Пекина с Москвой. Однако пока неясно, изменит ли один инцидент расчеты председателя КНР Си Цзиньпина по поводу его отношений с Путиным.

"Я полагаю, что все сводится к тому, какую роль Си видит для России", - поясняет Джа Ян Чонг, доцент кафедры политических наук Национального университета Сингапура. Если Китай просто ищет "Россию, которая отвлекает США и их союзников", то слабая, раздробленная и подрывающая (мировой порядок. - Ред.) Россия может быть достаточна для достижения этих целей", - сообщил он DW.

Если в России появится "какой-то другой деятель, который может лучше сохранять контроль над страной и поддерживать партнерство в соответствии с позицией Китая по отношению к западным державам, Пекин потенциально может изменить свою поддержку", отметил собеседник. "В настоящее время такой альтернативы не видно... Путин по-прежнему кажется лучшим партнером в России для Китая на данный момент", - добавил Чонг.

Уроки для Китая?

Несмотря на готовность Китая выразить поддержку России, аналитики считают, что Пекин также может извлечь (из случившегося. - Ред.) политические и военные уроки, особенно в отношении Тайваня, демократического острова, который КНР называет своей территорией. "Мятеж ЧВК "Вагнер" служит предупреждением для Си Цзиньпина", - заявил Цзы-юнь Су, старший научный сотрудник Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности, в интервью Тайваньскому центральному информационному агентству.

По мнению Су, как и Россия, Китай также сталкивается с множеством внутренних проблем, включая испытывающую затруднения экономику, высокую безработицу и сокращение населения. Что касается практических уроков, которые Китай может извлечь из мятежа "Вагнера", то, по выражению Чонга, происшедшее подтверждает необходимость "жесткого контроля руководства над военными и службами безопасности". "Си Цзиньпин уже движется в этом направлении с момента прихода к власти, - подчеркнул Чонг. - Мятеж, вероятно, побудит его двигаться еще дальше в этом направлении".

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