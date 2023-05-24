КНР обещала РФ поддержку в сфере основных интересов Москвы

Михаил Мишустин во время визита в Китай встретился с Си Цзиньпином. В Пекине подписан меморандум о расширении торгового сотрудничества между РФ и КНР.

Китай предложил России поддержку в области основных интересов Москвы. На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страны будут продолжать поддерживать друг друга и "укреплять сотрудничество во многих областях". Об этом сообщило в среду, 24 мая, информагентство "Синьхуа".

Как уточнил китайский лидер, Пекин намерен усилить координацию с Москвой при взаимодействии на таких международных площадках, как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и G20.

Первый официальный визит премьера Мишустина в КНР

Российский премьер отметил, что видел свою главную задачу во время поездки в установлении конструктивного взаимодействия с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Михаил Мишустин добавил, что надеется "организовать эффективную совместную работу по линии правительств в целях оперативного исполнения договоренностей, достигнутых на уровне глав государств".

Мишустин прибыл в Китай 22 мая с первым официальным визитом на этом посту. Он прибыл в Шанхай, где принял участие в китайско-российском бизнес-форуме. Затем премьер отправился в Пекин, где 24 мая встретился Ли Цяном и Си. В ходе визита был подписан ряд двусторонних документов, в том числе меморандум о расширении торгового сотрудничества.

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