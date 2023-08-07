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Консультации по Украине в Джидде Берлин оценил как успешные

Екатерина Венкина
2 ч. назад

Консультации по мирному урегулированию в Украине прошли успешно, поскольку продемонстрировали готовность международного сообщества работать над прекращением войны, заявил представитель правительства ФРГ.

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Консультации в Джидде
Консультации в ДжиддеФото: Saudi Press Agency/Handout/REUTERS

Консультации по мирному урегулированию в Украине, состоявшиеся в Саудовской Аравии 5-6 августа, прошли успешно, поскольку продемонстрировали готовность международного сообщества работать над прекращением войны. Такую оценку встрече дал в понедельник, 7 августа, представитель правительства ФРГ. 

"Германия также продолжит активное участие, в том числе и в этом процессе", - процитировало его агентство Reuters.

Реакция МИД РФ

Между тем в МИД РФ заявили, что на основе "формулы Зеленского", предполагающей, в частности, возвращение к границам 1991 года, "мирное урегулирование невозможно". В Москве считают, что речь идет о "бессмысленном ультиматуме России, который нацелен на затягивание боевых действий". "Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости", - заявила представительница ведомства Мария Захарова. В Москве хотят подтверждения "нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса" Украины и признания того, что в МИД РФ назвали "новыми территориальными реалиями".

Пекин: Консультации способствовали укреплению международного консенсуса

В министерстве иностранных дел Китая заявили 7 августа, что консультации способствовали "укреплению международного консенсуса". От Китая на встрече присутствовал спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, который в мае совершил турне по шести европейским столицам и посетил РФ, напоминает агентство Reuters. Дипломат "имел обширные контакты и общался со всеми сторонами по вопросу политического урегулирования украинского кризиса... выслушал мнения и предложения всех сторон и продолжил укрепление международного консенсуса", - говорится в письменном заявлении МИД КНР, поступившем агентству.

"Все стороны положительно отозвались о присутствии Ли Хуэя и полностью поддержали позитивную роль Китая в содействии мирным переговорам", - говорится далее в документе.

Китай будет продолжать укреплять диалог на основе своей "мирной инициативы" из 12 пунктов и "накапливать взаимное доверие", подчеркнули в МИД КНР.

"Китай выглядит конструктивным"

Участие китайских представителей в конференции свидетельствует о возможных изменениях в подходе Пекина, но не о кардинальном развороте в поддержке Москвы, считают аналитики.

Как писала ранее газета Financial Times (FT), собеседники издания приветствовали "конструктивное" участие Китая в переговорах в Саудовской Аравии, посвященных украинской "формуле мира". Один европейский дипломат сказал, что Китай "выглядит конструктивным" и "стремится показать, что он не Россия". "Само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной", - подчеркнул он. Другой европейский чиновник рассказал, что Китай "принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне".

Встреча, которая проходила 5-6 августа в городе Джидда на уровне советников по национальной безопасности, ожидаемо завершилась без конкретных сдвигов, отмечала FT. Но присутствие Пекина, ранее отказавшегося участвовать в подобных переговорах в Копенгагене, было воспринято как перелом в сторону Киева и оказалось в центре внимания участников мероприятия.

"Широкая поддержка территориальной целостности Украины"

В заявлении, опубликованном 6 августа Саудовской Аравией, говорилось, что участники переговоров "согласились с важностью продолжения международных консультаций и обмена мнениями с целью выработки общей позиции, которая проложит путь к миру".

При этом, по словам одного из собеседников FT, все делегаты выразили "широкую поддержку" идее о том, что в основе любого мирного соглашения должен лежать принцип уважения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Более 40 стран, включая Китай, Индию, США и европейские государства, приняли участие в консультациях в Джидде. Россия на них приглашена не была.

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