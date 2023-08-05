Переговоры в Джидде завершатся без совместного заявления

В Саудовской Аравии начались переговоры о мире в Украине - без России, но при участии Киева, Китая, США и Германии. Форум будет представлять собой "обмен мнениями".

Двухдневные переговоры по достижению мира в российско-украинской войне, которые стартовали в субботу, 5 августа, в Саудовской Аравии, и пройдут без участия представителей России, завершатся без итоговой декларации участников. Об этом в субботу пишет агентство dpa, ссылаясь на источники в министерстве иностранных дел Саудовской Аравии. По словам источников, целью переговоров является обмен мнениями и взглядами на возможность окончания войны.

В городе Джидда на переговоры собрались представители около 40 стран мира, включая Китай, который только в последний момент объявил о том, что в Саудовскую Аравию прилетит специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал эту информацию "суперпрорывом". Он отметил, что участие Китая, который не принимал участие в похожей встрече в Копенгагене, стало возможным, благодаря посредничеству властей Саудовской Аравии.

Германия на форуме будет представлена советником канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) по внешней политике Йенсом Плётнером (Jens Plötner) и политическим директором немецкого МИДа Тйорвеном Бельманом (Tjorven Bellmann). Кроме того, в Джидду приехали представители Украины, США, Евросоюза и представители стран глобального Юга, которые до сих пор воздерживались от того, чтобы занять ту или иную сторону в конфликте. В России сообщили, что будут "следить" за происходящим на переговорах.

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