 Немецкий политик: Переговоры с Путиным по Украине бессмысленны | Новости политики из Германии | DW | 20.03.2022

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Политика

Немецкий политик: Переговоры с Путиным по Украине бессмысленны

Переговоры по Украине не приведут к долгосрочному миру, "с Путиным мира больше не будет", считает депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

Родерих Кизеветтер

Родерих Кизеветтер

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики и председатель комитета бундестага по контролю за спецслужбами ФРГ Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) скептически относится к переговорам Украины и России о мире, которые делегации обеих стран начали вскоре после российского вторжения в Украину 24 февраля. "С Путиным не о чем договариваться. Путин хочет, чтобы Украина распалась", - заявил Кизеветтер изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland в интервью, опубликованном в воскресенье, 20 марта. 

"Единственный выход, которого мы должны добиться, - чтобы Россия вывела войска из Украины, - сказал Кизеветтер. - Переговоры не приведут к решению проблемы. Нейтралитет (Украины. - Ред.) или похожий результат переговоров вряд ли будет означать долгосрочный мир. С Путиным мира больше не будет". Кроме того, навязанный нейтралитет не имеет ничего общего с демократией, подчеркнул немецкий политик.

По мнению Кизеветтера, Совет безопасности ООН мог бы предоставить Украине гарантии безопасности. Однако для этого самый влиятельный орган ООН должен сформулировать клаузулу, которая позволила бы лишить постоянных членов Совбеза - США, Россию, Китай, Великобританию и Францию - права налагать вето в случае нарушения этих гарантий.

По словам Кизеветтера, нужно, чтобы решения в Совете безопасности ООН могли приниматься большинством голосов. "В противном случае страны, обладающие правом вето, такие как Россия, которые сами совершают нападения, могут заблокировать любую помощь" Украине, подчеркнул он.

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    Автор: Николай Пермяков


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