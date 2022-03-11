 Кто виноват в разрушении украинских городов? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.03.2022

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Украина

Кто виноват в разрушении украинских городов?

Мариуполь и еще несколько городов в Украине оказались разрушены в результате боевых действий. Ответственность за это несет один человек.

Тиранозавр с лицом, похожим на лицо Владимира Путина уничтожает украинские города - карикатура Сергея Елкина

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  • Киев, 18 марта

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  • Мариуполь, 19 марта

    Война в Украине - 21.03.2022

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  • Киев, 20 марта

    Война в Украине - 21.03.2022

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  • Бейрут

    Война в Украине - 21.03.2022

    Мероприятие граждан Российской Федерации с участием граждан Сирии и Ливана перед штаб-квартирой ООН в Бейруте, 20 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 21.03.2022

    Детский лечебно-диагностический центр "Охматдет" в Киеве, 19 марта. 13-летний пациент Вова поступил в больницу с лицевым ранением 26 февраля.

  • Львов

    Война в Украине - 21.03.2022

    На прошлой неделе в пятницу, 18 марта, в центре Львова было выставлено 109 пустых колясок - в память о детях, погибших в Украине с начала войны.

  • Львов

    Война в Украине - 21.03.2022

    Беженцы из Мариуполя и Запорожья в поезде, идущем во Львов, 20 марта.

  • Пшемысль

    Война в Украине - 21.03.2022

    Беженцы из города Ирпень Светлана Белла с внуком в польском городе Пшемысль, 19 марта.

  • Брно

    Война в Украине - 21.03.2022

    Дети-беженцы из Украины приступают к занятиям в школах европейских стран. Урок в специально созданном классе в чешском городе Брно, 21 марта.

  • Брно

    Война в Украине - 21.03.2022

    В плане занятий украинских детей в Брно - изучение чешского языка.

  • Ватикан

    Война в Украине - 21.03.2022

    Около двадцати детей из Украины находятся сейчас на стационарном лечении в детской клинике Bambino Gesù Hospital в Ватикане. Еще тридцати украинским пациентам помогают здесь амбулаторно. 19 марта больницу посетил папа римский Франциск.

  • Берлин

    Война в Украине - 21.03.2022

    Наталия Кличко, жена мэра Киева Виталия Кличко, на акции солидарности "Sound of Peace" в Берлине, 20 марта.

  • Тель-Авив

    Война в Украине - 21.03.2022

    Демонстранты в Тель-Авиве во время трансляции обращения Владимира Зеленского к Кнессету, 20 марта.

  • Бремен

    Война в Украине - 21.03.2022

    Антивоенная акция в немецком Бремене, 20 марта.

    Автор: Николай Пермяков


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