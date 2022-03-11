Кто виноват в разрушении украинских городов?

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Мариуполь и еще несколько городов в Украине оказались разрушены в результате боевых действий. Ответственность за это несет один человек.
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