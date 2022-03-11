Кто виноват в разрушении украинских городов?

Свадьба во время войны: "Кто такой Путин, чтобы ломать наши планы?"

За время войны в Украине зарегистрированы тысячи новых браков. Почему многие пары именно сейчас решаются на этот важный шаг и как проходит свадьба в условиях войны? У DW - несколько историй.