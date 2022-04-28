64-й день войны России против Украины: главные события

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Бундестаг поддержал поставки тяжелых вооружений Украине. Байден запросил у Конгресса США 33 млрд долларов на помощь Киеву.
На 64-й день войны против Украины - в четверг, 28 апреля, - российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.
Бундестаг подавляющим большинством поддержал поставки тяжелых вооружений Украине. Постановление принято голосами 586 депутатов, против проголосовали 100 парламентариев, семь воздержались. Законодатели призвали правительство ФРГ "продолжить и, по возможности, ускорить поставку Украине необходимой ей техники и при этом расширить передачу этой стране тяжелых и сложных систем вооружений, к примеру, - в рамках круговых поставок".
Депутаты также единодушно одобрили уже принятые правительством ФРГ меры, включая введение санкций против России, помощь в расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине и перестройку инфраструктуры в Германии с целью избавиться от энергозависимости от РФ.
Россия продолжила интенсивное наступление на востоке Украины. Ведутся обстрелы Харькова и близлежащих населенных пунктов. В Мариуполе военные, заблокированные на территории завода "Азовсталь", сообщили о "массовом сбрасывании" на него "многотонных авиабомб", есть погибшие и получившие новые ранения.
Обстрелян Киев, сообщил в Facebook мэр Виталий Кличко. "Два попадания в Шевченковском районе", - указал он. Ракетному обстрелу подверглась и Киевская область, отметили представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генсек подтвердил, что всемирная организация делает все возможное, чтобы обеспечить эвакуацию со сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Гутерриш также посетил разрушенные украинские города Бородянка, Буча и Ирпень. Политик призвал Россию сотрудничать с Международным уголовным судом в расследовании возможных военных преступлений в Украине.
Президент США Джо Байден подписал запрос Конгрессу США о предоставлении дополнительной военной помощи Украине и призвал законодателей как можно скорее одобрить его. Администрация США запросила у Конгресса 33 млрд долларов (31 млрд евро) на поддержку Киева в сферах безопасности, экономики, а также - на гуманитарные нужды Украины. При этом около 20 млрд долларов (19 млрд евро) из них должны пойти на военные цели, в частности - на оружие и боеприпасы.
В своем выступлении Байден назвал риторику Москвы о возможности ядерной войны признаком "отчаяния". "Никто не должен делать праздных заявлений о применении ядерного оружия или о возможности того, что оно будет применено. Это безответственно", - подчеркнул американский лидер. "Мы не нападаем на Россию. Мы помогаем Украине защитить себя от российской агрессии", - добавил он.
Парламент Канады единогласно признал действия России в Украине геноцидом. Существуют "ясные и многочисленные доказательства систематических и массовых военных преступлений против человечности", совершенных вооруженными силами РФ под руководством президента Владимира Путина и других лиц в российской Госдуме, считают канадские депутаты.
На этом фоне Москва запретила въезд на территорию РФ канадскому премьер-министру Джастину Трюдо, а также еще 591 гражданину Канады.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО уже выделили 8 млрд долларов (7 млрд евро) на военную поддержку Украины. Столтенберг выступил на совместной пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Брюсселе. "Мы видим важность дальнейшего усиления поддержки Украины", - добавил руководитель альянса.
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняла резолюцию "Агрессия Российской Федерации против Украины: обеспечение ответственности за серьезные нарушения международного гуманитарного права и другие международные преступления".
Парламентарии считают необходимым "срочно создать специальный международный трибунал" с мандатом на расследование и судебное преследование виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Трибунал "должен обладать полномочиями на выдачу международного ордера на арест, не ограниченного иммунитетом главы государства или правительства", полагают в ПАСЕ.
Число жителей Украины, покинувших территорию страны из-за войны, за сутки увеличилось на 55 тыс. человек. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Общий показатель достиг 5,4 млн. По данным УВКБ, 90% беженцев - женщины и дети. В Международной организации по миграции указали, что еще более 7,7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами.
Кремль может попытаться провести "псевдореферендумы" в южных и восточных районах Украины, захваченных РФ после полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом заявил постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер. По его словам, речь может идти о "хорошо отработанной схеме, заимствованной из самых мрачных глав истории".
"Эти сфальсифицированные, незаконные референдумы, несомненно, будут сопровождаться волной насилия против тех, кто пытается противостоять им или подорвать планы Москвы, - заявили в миссии США. - Международное сообщество должно ясно дать понять, что любой такой референдум никогда не будет признан законным".
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