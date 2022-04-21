Переназначение Набиуллиной: вместо отставки?

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Госдума РФ вновь назначила Эльвиру Набиуллину председателем Банка России. На фоне слухов о желании главы ЦБ уйти в отставку после вторжения России в Украину вряд ли стоит удивляться ее реакции.
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