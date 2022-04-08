Германия и Великобритания пообещали Украине дальнейшую военную помощь

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещали Украине дальнейшие поставки вооружений. Соответствующее заявление они сделали после встречи в Лондоне в пятницу, 8 апреля.

По словам Джонсона, Великобритания направит Киеву оружие на сумму 100 млн фунтов стерлингов (около 120 млн евро), в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak. Соединенное Королевство и Федеративная Республика должны оказывать Украине больше помощи, считает глава британского правительства.

В то же время его немецкий коллега сдержанно высказался по вопросу возможной отправки боевых машин пехоты Marder Украине. "Мы стремимся предоставить оружие, которое полезно и находит хорошее применение. Мы делали это в прошлом и будем продолжать это делать", - заявил он. Успехи, продемонстрированные Вооруженными силами Украины, показывают эффективность уже поставленных вооружений, добавил глава правительства ФРГ. С призывом передать Киеву такие БМП ранее выступил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Берлин и Лондон осудили ракетный удар по Краматорску

Главы правительств Великобритании и Германии осудили ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Ответственность за случившееся несет президент России, указал Шольц. Он призвал Кремль незамедлительно объявить режим прекращения огня.

Участники встречи не обошли стороной санкции в отношении РФ. Так, Шольц расценил их как "высокоэффективные". Заморозка активов коснется и российской "властной клики", подчеркнул немецкий социал-демократ.

При этом канцлер ФРГ выступил против немедленного прекращения импорта газа из России. Официальный Берлин усердно работает над тем, чтобы освободиться от газовой зависимости от Москвы, отметил Шольц. Джонсон приветствовал такую позицию, указав, что реакция Европы на военное вторжение России в соседнюю страну определит международный порядок на долгие годы.

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