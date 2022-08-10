 Как россияне вывозили украинцев в Беларусь. Две истории | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 12.08.2022

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Украина

Как россияне вывозили украинцев в Беларусь. Две истории

По данным Киева, в Россию и Беларусь насильно вывезены многие тысячи украинцев. Двое из них рассказали DW, как они оказались на территории Беларуси и что с ними происходило.

Российский танк на улице Гостомеля, апрель 2022 г.

Российский танк на улице Гостомеля, апрель 2022 г.

Украинские власти заявляют о тысячах человек, насильно вывезенных в Россию и Беларусь. "На сегодняшний день сотни тысяч украинцев были принудительно депортированы в страну-агрессор. По данным Национального информбюро, уже идентифицировано более 5600 детей, принудительно депортированных в Россию. Фактическая цифра больше", - сообщила замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко.  

В марте в Беларусь вывезли несколько десятков украинцев из временно оккупированных Иванкова и Гостомеля. Галина Ганулич, оказавшаяся в их числе, называет это "добровольно-принудительной эвакуацией". Украинский волонтер Владимир Хропун в марте попал в плен, в российское СИЗО его везли через Беларусь. Они поделились с DW своими историями.

"Говорили, что городок сровняют с землей"

Галина Ганулич жила в военном городке под Гостомелем (Киевская область). По словам 63-летней женщины, большинство его населения - семьи отставных военных. Бомбить окрестности начали в первый день войны, потом городок заняли "кадыровцы". Три недели Ганулич провела в подвале.

"Многие жители городка уехали. У меня четыре кошки, собака, я не могла. К тому же это моя земля, мой дом - куда мне бежать? - рассказывает Галина. - Потом пришли "кадыровцы". Сидя в подвале, мы слышали, как в наших квартирах выбивают двери. На следующее утро они спустились к нам, переписали нас, забрали телефоны. Говорили, что людей старшего возраста "не обижают". Они не пили, не курили, к нам действительно относились лояльно".

Жительница Гостомеля, скрывающаяся в подвале жилого дома во время российской оккупации

Жительница Гостомеля, скрывающаяся в подвале жилого дома во время российской оккупации

Вскоре дом Галины сгорел, людям пришлось перебраться в подвал соседнего общежития. Там из-за отсутствия лекарств умерла знакомая нашей собеседницы. Через пару недель после начала войны, говорит Галина, на смену "кадыровцам" пришли "русские". Галина добавляет, что всего в оккупации умерли четыре пожилые женщины, был убит молодой человек с психическим заболеванием, четырех местных мужчин взяли в плен, один из них вернулся. К тому времени городок обстреливали практически постоянно.

"Можно было выйти, постоять пять минут около подвала, потом бегом обратно. Русские говорили, что будут ровнять городок с землей, что здесь не будет ни одного дома. Видя, как горят и рушатся здания, я понимала: к этому идет, надо уходить", - вспоминает Галина Ганулич.

Добровольно-принудительная эвакуация

Она согласилась выехать в Беларусь, но, по ее словам, это была добровольно-принудительная эвакуация: "Если бы была возможность уйти на украинскую сторону, все бы с радостью это сделали. Я не собиралась ехать в Беларусь, боялась, что оттуда нас не выпустят".

Женщина вспоминает, что их довезли до границы, потом переправили через реку. В каком населенном пункте они оказались, Галина не знает.

"Там стояли палатки. Нас высадили, проверили документы, один из белорусских военных зачем-то сфотографировал наши паспорта. В этой обстановке человек становится очень зависимым, ничего не решает, - отмечает беженка. - Потом нас напоили чаем, я смогла позвонить детям, сказать, что я жива".

Украинцев, по словам Галины, встречали представители Белорусского Красного Креста, беженцев поселили в санаторий "Ченки" в Гомельском районе.

"Условия были хорошие. Трехразовое питание, душ в номере, но самое главное - не было взрывов. Думаю, что белорусы очень сочувствуют украинцам, они приносили вещи, еду, корм животным, - рассказывает женщина. - Нам предлагали остаться в Беларуси, работу в сельской местности. Говорили, что, возможно, Польша закроет границу".

Но Галина решила уехать: сначала - в Польшу, а потом - к дочери в Бразилию.

Украинского волонтера держали в ангаре в Наровле

Волонтера Красного Креста Владимира Хропуна российские военные задержали 19 марта недалеко от Киева. "Мы вывозили людей в безопасные места. На одном из блокпостов меня задержали, потому что я рассказал русским правду о том, что они делают. Им, наверное, это не понравилось", - вспоминает Владимир.

На шесть суток его закинули в подвал без окон. По его словам, пленные спали на бетонном полу, их избивали и унижали, еду давали раз в день. Затем Владимира перевезли в Гостомель, оттуда - в Беларусь. По словам волонтера, он оказался в Наровле Гомельской области.

"Там был большой аэродром, много вертолетов. Нас поселили то ли в ангар, то ли в какой-то колхозный склад, загнали человек 30-40 примерно, - вспоминает Владимир. - В помещении были установлены лежаки. Нас туда доставили после обеда, ближе к вечеру начали оформлять (выдавали "удостоверения личности", в которых было написано, что пленные "оказывали противодействие специальной военной операции". - Ред.). В Беларуси я пробыл меньше суток, оттуда этапировали в Россию, в Новозыбков Брянской области".

До 7 апреля волонтер пробыл в российском СИЗО, где пленных подвергали пыткам и избиениям, потом его этапировали в Крым, где через пару дней состоялся обмен военнопленными, нескольких гражданских, в том числе и Владимира, освободили, как он сам это называет, "бонусом".

В российском плену Хропун познакомился с россиянином с московской пропиской и белорусом. "Они были из Ирпеня или Бучи, нас объединили в Наровле. Их не освободили, что с ним стало дальше, не знаю", - говорит Владимир.

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    Автор: Николай Пермяков


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