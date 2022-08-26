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Бумаги, выданные после прохождения фильтрации в МариуполеФото: privat
ПолитикаСША

Йель: РФ создала 21 фильтрационный лагерь для украинцев

Анастасия Аринушкина
40 мин. назад

Исследователи обнаружили в Донбассе фильтрационные лагеря, используя материалы из открытых источников. Украинцев содержат там в условиях антисанитарии, нехватки еды и воды, утверждают авторы доклада.

https://www.dw.com/ru/jelskij-universitet-rf-sozdala-21-filtracionnyj-lager-dla-ukraincev/a-62934742

С марта 2022 года Россия создала по меньшей мере 21 фильтрационный лагерь для украинцев в Донецкой области, утверждается в докладе исследователей Йельского университета. Документ опубликован в четверг, 25 августа, на сайте поддерживаемого Госдепартаментом США проекта Conflict Obseratory.

Исследователи, используя информацию из открытых источников и данные дистанционного зондирования, "с высокой степенью вероятности" определили местоположения 21 фильтрационного лагеря. Они делят обнаруженные объекты на четыре основные категории: пункты регистрации, места содержания лиц, ожидающих регистрации, следственные изоляторы и тюрьмы, которые служат местом длительного содержания под стражей.

"Задержание гражданских лиц без связи с внешним миром - это больше, чем нарушение международного гуманитарного права", - заявил Каве Хошнуд, один из авторов исследования. "Условия содержания под стражей, задокументированные в этом отчете, предположительно включают в себя антисанитарию, нехватку еды и воды, стесненные условия и пытки", - отметил он. Авторы доклада требуют обеспечить доступ независимых наблюдателей к описанным в документе объектам.

Эксперты обнаружили возможные могилы военнопленных из Еленовки

Кроме того, в докладе Йельского университета упоминаются объекты, которые предположительно являются могилами военнопленных из колонии в Еленовке. После взрыва в тюремном комплексе в конце июля погибли 53 украинских военнопленных. Москва и Киев возлагают ответственность друг на друга.

Посольство России в США отреагировало на доклад, назвав материал "фальшивкой". В дипмиссии заявили, что Госдепартамент Соединенных Штатов распространяет информацию с целью дискредитировать действия военных РФ в Украине.

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