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Первый масштабный обмен военнопленными (на снимке) состоялся 21 сентября
Первый масштабный обмен военнопленными (на снимке) состоялся 21 сентябряФото: Ukrainian Security service/AA/picture alliance
КонфликтыРоссия

Украина вернула из российского плена 108 женщин

Даниил Сотников
27 мин. назад

Москва и Киев провели новый крупномасштабный обмен пленными, в рамках которого в Украину вернулись 108 женщин.

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Украина и Россия провели крупномасштабный обмен пленными, о котором сообщили независимо друг от друга в понедельник, 17 октября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министерство обороны РФ. По данным российского ведомства, из украинского плена в РФ вернулись 72 гражданских моряка. В Киеве этот обмен назвали "особенно эмоциональным", поскольку из плена были возвращены 108 женщин. "Это был первый совершенно женский обмен", - подчеркнул Ермак.

"В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов", - сообщил Ермак. По его словам, 35 возвращенных девушек служили в ВСУ, 32 - в ВМС, 12 - в силах территориальной обороны, восемь - в Национальной гвардии, пять - в государственной специальной службе транспорта, четыре - в государственной пограничной службе, а 12 женщин были гражданскими лицами. 

Среди возвращенных украинок были попавшие в плен в 2019 году

Среди возвращенных украинок были девушки, попавшие в плен еще до широкомасштабного российского вторжения. "Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, за надуманные "шпионаж" и "терроризм", - рассказал Ермак. Самой старшей из освобожденных 62 года, самой молодой - 21 год.

"Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации", - сообщило Минобороны РФ. 

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