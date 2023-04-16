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В Киево-Печерской лавре на Пасху
В Киево-Печерской лавре на ПасхуФото: Oleksandr Sawytskyi/DW
ПолитикаУкраина

Как праздновали Пасху в расколотой Киево-Печерской лавре

Александр Савицкий
36 мин. назад

Пасха в Киево-Печерской лавре прошла под усиленной охраной полиции, но без эксцессов. Несмотря на завершение срока аренды лаврских помещений, пророссийская УПЦ продолжает оставаться в зданиях Нижней лавры.

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В главном соборе Киево-Печерской лавры впервые за более чем 300 лет пасхальные богослужения прошли на украинском языке.Православная церковь Украины (ПЦУ) отправляла службу в Успенском соборе. В храмах Нижней лавры богослужения провели священники Украинской православной церкви под омофором Московского патриархата (УПЦ). Срок их аренды зданий государственного историко-культурного заповедника истек еще 29 марта. Но иерархи и монахи этой церкви отказываются выселяться.

Молитвы о победе

Пасхальные яйца
Пасхальные яйцаФото: Nikoleta Atanasova/DW

В главном храме Киево-Печерской лавры - Успенском соборе - утреннее богослужение возглавил временно исполняющий обязанности наместника архимандрит Авраамий. Постоянного наместника святыни впоследствии должна избрать монастырская братия. Большинство прихожан пришло в Михайловский собор, где всенощную службу возглавил глава ПЦУ Епифаний. Но и в Лавре на утренней службе в пасхальное воскресенье собралось немало людей, чтобы освятить традиционные корзины с куличами, которые в Украине называют "пасками", раскрашенными и расписными яйцами, колбасой и церковным кагором.

Священник ПЦУ Михаил рассказал в интервью DW, что большое количество желающих освятить пасхальные дары именно здесь было ожидаемым. "Люди чувствуют нашу искреннюю украинскую молитву… Сегодня мы не только славим бога, но и просим у него помощи, чтобы он послал нам победу над агрессором, защитил наших воинов. Мы уверены, что все, кто сюда приходит, молится за них", - сказал священник.

Как святили пасхальные дары

В Киево-Печерской лавре на Пасху
В Киево-Печерской лавре на ПасхуФото: Oleksandr Sawytskyi/DW

Беседы с выходившими из храма людьми показали, что на самом деле так и есть. Все говорили, что молились за победу Украины в развязанной Россией войне, за здравие украинских воинов и скорейшее наступление мира. Но конфессиональные симпатии были разными. Жительница Печерска Ольга сказала DW, что всегда ходила на этот праздник в Лавру "независимо от того, кто здесь какого патриархата". Пришедший со своей женой киевлянин Юрий заявил, что святит праздничную еду в Лавре впервые. "Здесь была не украинская, а московская церковь, и было неприятно ходить к оккупантам", - сказал мужчина.

Супруги Иван и Ирина со своим пятилетним сыном также пришли в Лавру впервые и только потому, что здесь уже нет УПЦ. Они рассказали, что до начала войны России против Украины в 2014 году, они жили в Донецке и вообще не интересовались конфессиональной принадлежностью храма, в который приходили. Но потом были вынуждены бежать в Мариуполь, и в результате осели в Киеве. "Мы молились за победу и освобождение всей Украины и Донбасса. Но я уже не хочу туда возвращаться, когда вижу, что соседи там могут нам что-то плохое сделать. Это для меня очень болезненная тема", - сказала Ирина.

УПЦ провела всенощную в четырех храмах лавры

В отличие от Верхней лавры, на территории Нижней лавры, которую занимает УПЦ, днем людей было совсем немного. Пришедшие прихожане, были так же одеты по праздничному и приносили святить такие же пасхальные корзины, как и верующие ПЦУ. Однако настроение у большинства из них было совсем не праздничное. Ни один из священников или прихожан здесь не соглашался на интервью, единодушно аргументируя это тем, что "сегодня большой праздник". В частном разговоре один из священников, кропивший водой корзины редких прихожан, сказал, что всенощная служба здесь собрала "очень много людей" и проводилась сразу в четырех храмах. И что в одном из них литургию возглавил глава УПЦ митрополит Онуфрий.

В канун Пасхи этот иерарх оказался в центре скандала, когда у него обнаружили российское гражданство. Двойное гражданство запрещено украинскими законами, и Онуфрий заявил, что уже давно отказался от российского паспорта. Но российское издание "Агентство" утверждает, что в базе аннулированных паспортов МВД России паспорт митрополита Онуфрия (в миру Ореста Березовского) не значится.

Нарушение условий аренды и уставные изъяны УПЦ

Украинские пограничники в Страстную пятницу задержали на въезде в Киев священника УПЦ, в телефоне которого обнаружили "компрометирующие материалы российской направленности" и российскую трудовую книжку. Иерархи УПЦ отрицают принадлежность своей религиозной организации к Русской православной церкви (РПЦ) и настаивают, что их церковь самостоятельна. В то же время, в начале весны украинская государственная религиоведческая экспертиза устава УПЦ выявила в нем признаки канонического верховенства РПЦ. Согласно решению Конституционного суда Украины, этот факт должен быть отражен в названии церкви.

В Киево-Печерской лавре
В Киево-Печерской лавреФото: Mike Vogl/picture alliance

После более чем двухнедельного сопротивления УПЦ подчиниться требованиям закона и освободить Киево-Печерскую лавру, первая же государственная инспекция некоторых помещений, где последние 30 лет находились монахи этой церкви, обнаружила нарушения пользования святыней. По факту "незаконного разрушения объекта на территории Киево-Печерской лавры" следователи Национальной полиции Украины начали уголовное производство. Архитектурный ансамбль Киево-Печерской лавры с 1990 года внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, что означает запрет проведения на нем любых строительных или других работ.

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