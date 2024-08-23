УПЦ заставят окончательно порвать с патриархом Кириллом

Верховная Рада официально одобрила запрет деятельности в Украине любых религиозных организаций, связанных с Россией. Это ударит прежде всего по тому, что осталось от структур организации, которую принято для простоты называть Украинской православной церковью Московского патриархата. Представители самой церкви всегда настаивали: мы, дескать, полностью украинская организация, просто традиционно считаем своим своим духовным главой (“великим господином и отцом”) патриарха Московского и всея Руси. Мол, поминаем его в молитвах - и все. На протяжении долгого времени это было не совсем так.

Ошибка митрополита Онуфрия

Тысячи связей (человеческих, административных, идеологических, образовательных и, хотя и не напрямую, финансовых) связывали УПЦ и Москву. Православные верующие Украины всегда считались более активными и щедрыми на пожертвования. Четверть века более чем десяти тысяч украинских приходов во многом обеспечивали РПЦ статус самой многочисленной автокефальной православной церкви мира. Вплоть до 2014 года позиции РПЦ в Украине выглядели очень сильно. Претендовавшая на полную независимость от Москвы Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с бывшим митрополитом РПЦ Филаретом (Денисенко) была не очень многочисленна, хотя и привечаема гоструктурами Украины. Упоминания “единой киевской купели крещения украинцев и россиян” вызывали раздражение у меньшинства православных Украины.

Крестный ход в Севастополе Фото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

Война России против Украины, начавшаяся аннексией Крыма в 2014 году, стала и началом конца влияния в Москвы на украинское православие. В том же году патриарх Кирилл пролоббировал избрание новым главой УПЦ политически беспомощного и ориентирующегося на Москву митрополита Онуфрия (Березовского). В 2014 -2015 годах сотни, если не тысячи приходов УПЦ МП оказались на оккупированных путинской Россией территориях. Однако внятной реакции руководства УПЦ на это не последовало. Между тем, при активной поддержке президента Петра Порошенко началась подготовка к учреждению новой автокефальной (независимой) Православной церкви Украины (ПЦУ). Ее создание окончательно утвердил в декабре 2018 года Вселенский патриарх Варфоломей. На первых порах в юрисдикцию ПЦУ перешло около трети приходов РПЦ. С началом полномасштабного российского вторжения в феврале 2024 года процесс части украинской территории еще больше приходов оказалось под контролем РПЦ. Но священноначалие УПЦ часто оказывалось на шаг позади событий. Ее риторика регулярно производила впечатление некоей вынужденности, а иногда даже уклончивости в осуждении действий Москвы. Это тоже сказалось на дискуссиях в парламентских комитетах.

Деньги и олигархи

Верующие в Киевско-Печерской лавре Фото: Ulf Mauder/dpa/picture alliance

За соблюдением нового закона будет следить Государственная служба по этнополитике и свободе совести. Если у той или иной религиозной организации выявят признаки "аффилированности" с российским структурами, у организации будет полгода, чтобы "избавиться от этих признаков, разорвать эти организационные связи". Если организацию все же запретят, то она может оспорить это решение в суде.Власти, в сущности, говорят УПЦ: поступайте хотя бы так, как недавно поступила бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата , полностью порвавшая с патриархом Кириллом и провозгласившая независимость от Москвы (впрочем, многие наблюдатели подозревают, что это вынужденный шаг, неформально санкционированный Кремлем).

Казалось бы, все ясно, и УПЦ МП должна как можно быстрее влиться в ПЦУ. Ситуация облегчается тем, что война привела к заметному вытеснению русского языка из богослужебного обихода даже в традиционно русскоязычных приходах. “Украинский язык в богослужениях никому не мешает, особенно сейчас, когда в результате войны все “забыли” русский, - сказал в беседе с DW украинский политолог Евген Глибовицкий, директор исследовательского Института фронтира в Киеве. - Языковой вопрос был символом борьбы за “каноничность” до томоса (указа) Вселенского патриарха о создании ПЦУ в 2018 году. Этого вопроса больше не существует”.

Церковь в Краматорске Фото: DW

Однако, по словам эксперта, важной проблемой остается относительная бедность Православной церкви Украины по сравнению с епархиями УПЦ. “УПЦ традиционно получает большие спонсорские “инвестиции” и, как считается, участвует в разного рода теневых финансовых схемах. У нее традиционно развитые связи с местным и общенациональным бизнесом, в том числе олигархическим. Сейчас структурам УПЦ нет смысла переходить в значительное более бедные епархии ПЦУ”, - говорит Глибовицкий.

Люди Трампа - за РПЦ?

Еще одним потенциальным политическим вызовом для украинских властей вызовом может стать то, как решение Верховной рады воспримут в США. Стивен Шнек , глава Комиссии по международной религиозной свободе, независимого американского ведомства, ведущего мониторинг ситуации со свободой вероисповедания в мире, уже заявил, что в нынешнем виде закон может привести к “коллективному наказанию целых религиозных общин”. Как считает эксперт Института исследований православного христианства Кембриджского университета Кэтрин Келаидис , новый закон может быть использован антиукраинскими изоляционистскими политиками из среды Республиканской партии. Как отмечает Келаидис, в Соединенных Штатах часто оценивают происходящее в других странах по своей, американской шкале. Для части республиканцев действия Рады доказывают, что “Украина - антидемократическое, антихристианское, антисемейное государство”, то есть такое же, как и поддерживающие ее оппоненты республиканцев из Демократической партии.

Закон, одобренный Радой, способен оказать решающее влияние на начавшуюся десять лет назад трансформацию украинского православия. Но, возможно, не без препятствий и не так быстро, как хотелось бы политическому руководству воюющей Украины.