Засуха в Италии: как пересыхают каналы Венеции и мелеет река По

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12 ч. назад
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Топ-тема

Флаг НАТО

Берлин отверг версии об "оборонном пакте" с Киевом

Политика7 мин. назад
1 стр. из 3
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