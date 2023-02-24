Засуха в Италии: как пересыхают каналы Венеции и мелеет река По
Уровень воды в озерах и реках падает, а в Венеции гондолы садятся на мель - Италия уже многие годы страдает от засух. Если этой весной не пройдут обильные дожди, ситуация усугубится. Фотогалерея DW.
На остров посреди озера - по тропинке
До небольшого острова Сан-Бьяджо на озере Гарда все желаюшие сейчас могут дойти по земле - через небольшой мыс. Виной тому - уровень воды в озере, он в настоящее время столь низок, что проступают даже песчаные отмели. Нынешяя зима, в ходе которой выпало мало снега и дождей, сулит тревожные последствия сельскому хозяйству, системе снабжения питьевой водой и гидроэнергетике севера Италии.
Лодки вдалеке от воды
Лодки, что на этом фото, с прошлого лета лежат на высохших берегах озера Гарда. Между тем местными властями принимаются меры жесткой экономии, например, из озера спускают меньше, чем обычно, воды, чтобы обеспечить водноспортивный туризм, возможность рыбалки и водоснабжение региона. С надеждой, что брошенные лодки потом вновь можно будет использовать по назначению.
Снег в русле реки По, где нет воды
Уровень воды в реке По после лета 2022 года все еще не достиг нормальных показателей. Полноводность ее примерно на 60% ниже, чем обычно в это время года. Даже тонкий слой снега в русле По не может изменить ситуацию. Поэтому предстоящее лето может оказаться еще более драматичным, чем прошлогоднее, когда в нескольких итальянских регионах уже приходилось объявлять чрезвычайное положение.
Высыхающие каналы Венеции
Последствия засухи ощущают на себе и традиционно полноводные каналы Венеции. Обычно в это время года городу скорее приходилось бороться с наводнениями. В 2023 году, напротив, объявлено о долговременном отливе. На многих каналах больше невозможно движение гондол. Некоторые из них застряли на мели. А в воздухе воняет илом.
Соленая вода на подъеме
Из-за долгое время сохраняющегося низкого уровня воды в регионе По морская вода проникает вверх по течению реки, в результате чего грунтовые воды также засоляются, и орошение сельхозугодий становится невозможным. Летом 2022 года правительство Италии выделило 36,5 млн евро в качестве помощи пострадавшим от засухи районам. Возможно, в этом году властям придется прибегнуть к аналогичным мерам.