Засуха в Италии: как пересыхают каналы Венеции и мелеет река По

Уровень воды в реке По после лета 2022 года все еще не достиг нормальных показателей. Полноводность ее примерно на 60% ниже, чем обычно в это время года. Даже тонкий слой снега в русле По не может изменить ситуацию. Поэтому предстоящее лето может оказаться еще более драматичным, чем прошлогоднее, когда в нескольких итальянских регионах уже приходилось объявлять чрезвычайное положение.