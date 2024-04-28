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Украинские дроны атаковали четыре региона России

Александра Иванова
28 апреля 2024 г.

В Калужской области дроны упали в районе нефтебазы города Людиново. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 17 украинских беспилотников.

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Последствия атаки дронов на Белгород в марте 2024 года
Последствия атаки дронов на Белгород в марте 2024 годаФото: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance

Российские регионы в ночь на воскресенье, 28 апреля, подверглись атаке украинских беспилотников, сообщает министерство обороны РФ. По его данным, средствами ПВО "были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА из которых: девять - над территорией Брянской области, три - над территорией Курской области, два - над территорией Белгородской области и три - над территорией Калужской области".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram в ночь на 28 апреля, что четыре украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет, следует из его поста.

Со своей стороны Telegram-канал "Подслушано в Брянске" написал со ссылкой на одного из подписчиков, приславших редакции ролик, на котором слышны звуки взрыва, что целью беспилотников была электростанция в городе.

Между тем губернатор Калужской области Владислав Шапша указал, что в 3.40 ночи три беспилотника упали в районе нефтебазы города Людиново. В результате инцидента пострадавших и разрушений не было, добавил он.

В Telegram-канале губернатора Белогородской области Вячеслава Гладкова сообщений об атаке дронов на регион к моменту публикации не было.

Глава Курской области Роман Старовойт утром 28 апреля перепостил сообщение Минобороны РФ, не вдаваясь в подробности относительно возможных целей и последствий атаки украинских беспилотников на вверенный ему регион.

Сообщения о взрывах в оккупированном Крыму

Известия о взрывах поступили и из оккупированного Россией украинского полуострова Крым. В ночь на 28 апреля о том, что "в Джанкое и Джанкойском районе слышали мощный взрыв", написал Telegram-канал "Крымский ветер". Утром 28 апреля на этом же канале появился пост: "Z-паблики пишут об ударе ATACMS по подразделениям росПВО на мысе Тарханкут. Ждем подтверждение".

Официальных сообщений или заявлений об ударе ракетами ATACMS по российским войскам на мысе Тарханкут пока не поступало.

Ранее, 26 апреля, журналист Александр Невзоров без указания на источник информации написал в своем Telegram-канале, что "США дали добро ВСУ бить по военным объектам в Крыму дальнобойными ракетами ATACMS".

В свою очередь бывший министр обороны Литвы Линас Линкявичюс написал в Twitter: "Если у кого-то пока не было возможности сделать фото Крымского моста, то время пока еще есть". Свой пост он сопроводил фотографиями запуска ракеты, Крымского моста и чешущего голову президента РФ Владимира Путина.

28 апреля российский государственный телеканал "Вести Крым" написал на своем сайте со ссылкой на военного эксперта Владислава Шурыгина, что "ВСУ собираются применить (для атаки на Крым. - Ред.) американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские крылатые ракеты Storm Shadow". 

Американская сторона не подтверждала официально, что дала Киеву разрешение на удары ракетами ATACMS по территории аннексированного РФ Крыма.

 

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