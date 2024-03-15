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РФ могла глушить сигнал GPS на самолете Гранта Шэппса

Анастасия Аринушкина
15 марта 2024 г.

Сигнал GPS, предположительно, отсутствовал на борту британского министра обороны примерно 30 минут. В Лондоне назвали инцидент "дико безответственным" актом радиоэлектронной борьбы.

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Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс (фото из архива)
Грант ШэппсФото: Chris J Ratcliffe/Getty Images

Россия, вероятно, заглушила спутниковый сигнал на самолете Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на борту которого находился британский министр обороны Грант Шэппс. Об этом в четверг, 14 марта, сообщила газета The Times, позднее об этом также написало издание The Guardian со ссылкой на правительственные источники.

Собеседники The Guardian в оборонном ведомстве отметили, что это не несло опасности для Шэппса, который возвращался из Польши в Великобританию, однако назвали произошедшее "дико безответственным" актом радиоэлектронной борьбы. Сигнал GPS, предположительно, отсутствовал примерно 30 минут, пока самолет пролетал над Балтийским морем вблизи Калининградской области. В это время экипаж самолета был вынужден использовать альтернативные методы для определения своего местоположения, отмечает The Times.

Грант Шэппс наблюдал в Польше за учениями НАТО Steadfast Defender - крупнейшими маневрами альянса со времен холодной войны. Недавно британский министр обороны обвинил президента России Владимира Путина в "бряцании оружием" и безответственном поведении.

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