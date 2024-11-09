Сеул: КНДР глушит GPS-сигналы, мешая судоходству и авиации

Северная Корея с 8 ноября устраивает GPS-помехи, от которых уже пострадали несколько кораблей и десятки гражданских самолетов, сообщает в субботу, 9 ноября, южнокорейское информагентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

По данным ОКНШ, атаки производятся из районов северокорейских городов Хэджу и Кэсон. Сеул предупредил об опасности суда и гражданские самолеты, передвигающиеся в Желтом море и в небе над ним. Между тем военная техника, по данным южнокорейской стороны, не пострадала.

В Объединенном комитете начальников штабов указали, что Северная Корея будет отвечать за свои действия, и призвали Пхеньян прекратить провокации.

Указывается, что аналогичные действия со стороны КНДР фиксировались и ранее - в последний раз 5 ноября, а перед тем - в период с 29 мая по 2 июня. При этом, по данным ОКНШ, ноябрьские атаки с глушением GPS-сигналов сопровождались более слабым сигналом, чем предпринятые в конце мая - начале июня.

В июне Южная Корея обратилась в три международные организации, членом которых является и КНДР, - Международный союз электросвязи (МСЭ), Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и Международную морскую организацию (ИМО) - с просьбой принять надлежащие меры в связи с провокациями Северной Кореи, следует из сообщения "Рёнхап". В ответ ИКАО выразила серьезную озабоченность действиями КНДР, впервые указав название этой страны.