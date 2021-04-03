 ″Яблоко″ ограничивает вход | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 04.04.2021

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Россия

"Яблоко" ограничивает вход

После начатой реформы вступить в "Яблоко" будет сложнее. Так партия защищается от "рейдерского захвата". Репортаж DW.

Съезд партиии Яблоко

Съезд партиии "Яблоко"

12 часов ушло у делегатов съезда "Яблока", чтобы принять более 900 поправок в устав партии. Ключевые поправки усложняют процедуру вступления в партию, но одновременно дает право всем членам партии выбирать кандидата на пост председателя. Лидеры "Яблока" считают, что так их партия станет еще более демократической и будет защищена от "рейдерского захвата". Известные "яблочники" Лев Шлосберг и Дарья Беседина уверены, что партия потеряет сторонников.

Съезд партиии Яблоко

Съезд партиии "Яблоко"

"Революционные изменения" - так назвал поправки к уставу "Яблока" председатель партии Николай Рыбаков. На встрече с журналистами перед двухдневным съездом 3-4 апреля он признался, что изменения принимаются в виде поправок, а не нового устава, только для того, чтобы не было проблем с согласованием в Минюсте. В сравнительной таблице поправок - больше девятисот строчек. Принять их получилось только со второго раза - первое голосование провалилось.

Защита от рейдерства

Лидеры "Яблока" ключевыми считают не больше пяти поправок. Во-первых, причастных к деятельности партии теперь делят на четыре группы: сторонники, зарегистрированные сторонники, члены партии и зарегистрированные члены партии. Это значит, что полноправным членом партии теперь можно стать только после испытательного срока в 1,5 года. Причем для вступления в партию теперь недостаточно заявления кандидата - за нового члена должны проголосовать опытные партийцы.

Экс-лидер Яблока Григорий Явлинский

Экс-лидер "Яблока" Григорий Явлинский

В ответ на озабоченность однопартийцев численностью "Яблока" сторонники реформы замечают, что об этом переживать не стоит. "Не время наращивания членства и суетливого поиска союзников и расширения электората любой ценой. Потеряем партию, - предупредил глава политсовета "Яблока" Григорий Явлинский. - Наша задача не позволить разрушить партию изнутри и извне".

Попыткой рейдерского захвата многие опытные члены партии считают действия политтехнолога Максима Каца в 2016 году. После вступления в "Яблоко" Кац привел за собой больше сотни своих сторонников. С их поддержкой он собирался избраться на пост главы московского отделения партии вместо Сергея Митрохина. Митрохина он предлагал отправить в отставку за неэффективное управление.

Противостояние закончилось тем, что Максима Каца и 15 его сторонников исключили из партии в феврале 2020 года. На съезде Григорий Явлинский подчеркнул, что новые ограничения спасут партию не только от захвата "активных новичков" (очевидно, имея в виду Каца и его сторонников), но и от захвата администрацией президента.

"Партия победившей бюрократии"

Одним из самых влиятельных в партии противников поправок оказался лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг.  Он отметил, что таблицу с предлагаемыми изменениями делегаты съезда получили вечером накануне собрания. Как и другие несогласные с реформой, Шлосберг опасается, что партия превратится в закрытую бюрократическую структуру.

"Партия победившей бюрократии будет полностью закрыта от общественного влияния, - заявил Шлосберг. - Для демократической партии это равносильно политической смерти". Политик отметил, что открытая партия несет с собой риски, но только такая партия может победить.

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина предостерегла делегатов от принятия поправок накануне выборов в Госдуму. По ее мнению, некоторые из поправок незаконны: например, статус незарегистрированного члена партии. По этой причине, уверена Беседина, власти по наводке конкурентов "Яблока" смогут снимать кандидатов от партии с выборов. "Вот этот пакет может поставить крест на нашем выдвижении, - убеждала однопартийцев Беседина. - Нельзя собственными руками вкладывать оружие в руки наших оппонентов!"

Спорную поправку исключили

При первом голосовании за пакет в выигрыше оказались Беседина и Шлосберг. За поправки не набралось необходимые две трети голосов делегатов. "Если мы сейчас не голосуем за этот пакет, то можно расходиться и ехать домой", - предупредил собравшихся зампред партии  Сергей Иваненко и предложил еще раз обсудить поправки.

Съезд партиии Яблоко

Съезд партиии "Яблоко"

После обсуждений договориться все же удалось. Из принятого пакета исчезли несколько самых спорных поправок. Одна из них запрещала членам партии состоять в других политических объединениях. Активнее других против нее выступали Николай Кавказский и Андрей Бабушкин.

Николай Рыбаков напомнил другим делегатам съезда, что у обоих есть личная заинтересованность. Кавказский состоит в Левом социалистическом движении, программа которого предусматривает национализацию частных компаний. Бабушкин - член организации "Офицеры России", которая недавно инициировала установку памятника Дзержинскому на Лубянке. И то, и другое, по мнению Рыбакова, несовместимо с членством в "Яблоке".

Единственные оппозиционеры в Госдуме

В партии уверены, что до выборов в Госдуму 19 сентября изменения не вступят в силу, так что кампанию в Госдуму "Яблоко" будет вести при действующем уставе. На этих выборах главной целью партии будет "создание в Госдуме единственной оппозиционной фракции" - так ее обозначил Николай Рыбаков.

Судя по сформулированным на съезде принципам коалиционной политике, выдвинуться от "Яблока" на выборах не смогут сталинисты, националисты, фашисты и другие ксенофобы. Партии "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР Рыбаков назвал партиями Владимира Путина.

По этой причине, например, "яблочники" вряд ли снимут своих кандидатов в тех округах, где "Умное голосование" Алексея Навального посчитает сильнейшими кандидатами коммунистов. При этом Рыбаков заявил о готовности согласовывать и разводить округа с политиками и активистами, которые "разделяют демократические ценности и поддерживают европейский путь России".

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