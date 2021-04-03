"Яблоко" ограничивает вход

12 часов ушло у делегатов съезда "Яблока", чтобы принять более 900 поправок в устав партии. Ключевые поправки усложняют процедуру вступления в партию, но одновременно дает право всем членам партии выбирать кандидата на пост председателя. Лидеры "Яблока" считают, что так их партия станет еще более демократической и будет защищена от "рейдерского захвата". Известные "яблочники" Лев Шлосберг и Дарья Беседина уверены, что партия потеряет сторонников.

Съезд партиии "Яблоко"

"Революционные изменения" - так назвал поправки к уставу "Яблока" председатель партии Николай Рыбаков. На встрече с журналистами перед двухдневным съездом 3-4 апреля он признался, что изменения принимаются в виде поправок, а не нового устава, только для того, чтобы не было проблем с согласованием в Минюсте. В сравнительной таблице поправок - больше девятисот строчек. Принять их получилось только со второго раза - первое голосование провалилось.

Защита от рейдерства

Лидеры "Яблока" ключевыми считают не больше пяти поправок. Во-первых, причастных к деятельности партии теперь делят на четыре группы: сторонники, зарегистрированные сторонники, члены партии и зарегистрированные члены партии. Это значит, что полноправным членом партии теперь можно стать только после испытательного срока в 1,5 года. Причем для вступления в партию теперь недостаточно заявления кандидата - за нового члена должны проголосовать опытные партийцы.

Экс-лидер "Яблока" Григорий Явлинский

В ответ на озабоченность однопартийцев численностью "Яблока" сторонники реформы замечают, что об этом переживать не стоит. "Не время наращивания членства и суетливого поиска союзников и расширения электората любой ценой. Потеряем партию, - предупредил глава политсовета "Яблока" Григорий Явлинский. - Наша задача не позволить разрушить партию изнутри и извне".

Попыткой рейдерского захвата многие опытные члены партии считают действия политтехнолога Максима Каца в 2016 году. После вступления в "Яблоко" Кац привел за собой больше сотни своих сторонников. С их поддержкой он собирался избраться на пост главы московского отделения партии вместо Сергея Митрохина. Митрохина он предлагал отправить в отставку за неэффективное управление.

Противостояние закончилось тем, что Максима Каца и 15 его сторонников исключили из партии в феврале 2020 года. На съезде Григорий Явлинский подчеркнул, что новые ограничения спасут партию не только от захвата "активных новичков" (очевидно, имея в виду Каца и его сторонников), но и от захвата администрацией президента.

"Партия победившей бюрократии"

Одним из самых влиятельных в партии противников поправок оказался лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг. Он отметил, что таблицу с предлагаемыми изменениями делегаты съезда получили вечером накануне собрания. Как и другие несогласные с реформой, Шлосберг опасается, что партия превратится в закрытую бюрократическую структуру.

"Партия победившей бюрократии будет полностью закрыта от общественного влияния, - заявил Шлосберг. - Для демократической партии это равносильно политической смерти". Политик отметил, что открытая партия несет с собой риски, но только такая партия может победить.

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина предостерегла делегатов от принятия поправок накануне выборов в Госдуму. По ее мнению, некоторые из поправок незаконны: например, статус незарегистрированного члена партии. По этой причине, уверена Беседина, власти по наводке конкурентов "Яблока" смогут снимать кандидатов от партии с выборов. "Вот этот пакет может поставить крест на нашем выдвижении, - убеждала однопартийцев Беседина. - Нельзя собственными руками вкладывать оружие в руки наших оппонентов!"

Спорную поправку исключили

При первом голосовании за пакет в выигрыше оказались Беседина и Шлосберг. За поправки не набралось необходимые две трети голосов делегатов. "Если мы сейчас не голосуем за этот пакет, то можно расходиться и ехать домой", - предупредил собравшихся зампред партии Сергей Иваненко и предложил еще раз обсудить поправки.

Съезд партиии "Яблоко"

После обсуждений договориться все же удалось. Из принятого пакета исчезли несколько самых спорных поправок. Одна из них запрещала членам партии состоять в других политических объединениях. Активнее других против нее выступали Николай Кавказский и Андрей Бабушкин.

Николай Рыбаков напомнил другим делегатам съезда, что у обоих есть личная заинтересованность. Кавказский состоит в Левом социалистическом движении, программа которого предусматривает национализацию частных компаний. Бабушкин - член организации "Офицеры России", которая недавно инициировала установку памятника Дзержинскому на Лубянке. И то, и другое, по мнению Рыбакова, несовместимо с членством в "Яблоке".

Единственные оппозиционеры в Госдуме

В партии уверены, что до выборов в Госдуму 19 сентября изменения не вступят в силу, так что кампанию в Госдуму "Яблоко" будет вести при действующем уставе. На этих выборах главной целью партии будет "создание в Госдуме единственной оппозиционной фракции" - так ее обозначил Николай Рыбаков.

Судя по сформулированным на съезде принципам коалиционной политике, выдвинуться от "Яблока" на выборах не смогут сталинисты, националисты, фашисты и другие ксенофобы. Партии "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР Рыбаков назвал партиями Владимира Путина.

По этой причине, например, "яблочники" вряд ли снимут своих кандидатов в тех округах, где "Умное голосование" Алексея Навального посчитает сильнейшими кандидатами коммунистов. При этом Рыбаков заявил о готовности согласовывать и разводить округа с политиками и активистами, которые "разделяют демократические ценности и поддерживают европейский путь России".

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