В ФБК считают прорывом согласование санкций ЕС за приговор Навальному

Руководитель региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков и директор ФБК Иван Жданов одобрили согласование Советом ЕС санкций в отношении ближайших приближенных президента РФ Владимира Путина. "Нас, наконец, услышали в Европе, и от "секторальных санкций" против российской экономики перешли к персональным санкциям против ближайшего окружения Путина. Это вообще огромный прорыв", - написал Волков в соцсетях во вторник, 23 февраля.
Он подчеркнул, что "персональные санкции направлены не против России, а против конкретных преступников, и никакого подарка для пропаганды в них нет". Кроме того, близкий соратник Навального указал, что при этом впервые будет применен "европейский акт Магнитского", принятый ЕС в конце прошлого года. Это "подчеркивает внимание Европы к ситуации в России, и то, что в Европе прекрасно понимают - Алексей Навальный сидит в тюрьме, за то, что выжил после отравления путинским "Новичком" и за свою борьбу против коррупции Путина и его окружения", заявил далее Волков.
Волков заявил об открытии ящика Пандоры
Одновременно он отметил, что не считает неудачей предполагаемое отсутствие в санкционном списке близких Путину олигархов. Политик указал на сложный процесс принятия единогласного решения о санкциях 27 стран ЕС и на осторожность, связанную с первым применением нового санкционного механизма. "Европейцам еще только предстоит понять, как все это будет работать на практике, в том числе с учетом перспективы обжалования фигурантами списка своего включения в этот список в европейских, настоящих, независимых судах", - пояснил он.
Вместе с тем Волков подчеркнул, что "ящик Пандоры открыт" и по первой части предложенного ФБК списка "санкции были одобрены, а, значит, все остальные его фигуранты вряд ли могут спать спокойно". "Это значит, что они пойдут к Путину просить или требовать, чтобы он больше не делал чего-то такого, что увеличит их риски - и это и означает, что мы создали серьезное политическое давление на Путина, что и было важной целью всей это истории. И, конечно, мы продолжим работу: первый раз пробить персональные санкции было неимоверно трудно, дальше будет легче", - добавил он.
В свою очередь Иван Жданов подчеркнул, что главным на данный момент является внесение в список тех, "кто нарушает права граждан Российской Федерации", в частности, главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова. Подробнее о своей точке зрения Жданов рассказал в интервью DW, которое будет опубликовано позже во вторник.
Решение ввести санкции ЕС за дело Навального
Накануне на заседании Совета ЕС было принято принципиальное решение ввести санкции в отношении лиц, ответственных за вынесение приговора Навальному. Формальное постановление ожидается "в ближайшие дни", сообщил глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas). По его словам, европейские министры были едины во мнении, что санкции должны быть направлены прежде всего на представителей российской системы юстиции. Тем самым в списке пока не будет близких Путину олигархов, на включении которых настаивали соратники Навального.
При этом Евросоюз не рассчитывает, что данное решение побудит Москву сменить политический курс, указал немецкий министр. "Но есть и санкции, которые вводятся, чтобы просто заявить о своей позиции, что мы не готовы мириться с определенными вещами и ничего не предпринимать", - отметил глава МИД ФРГ.
О том, какие конкретно представители РФ окажутся в новом списке, на пресс-конференции указано не было. Reuters со ссылкой на неназванного дипломата указывает, что на встрече в Брюсселе конкретные имена не обсуждались, но штрафные меры должны коснуться руководителей ряда российских силовых ведомств: главы СКР Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.
Преследование Алексея Навального
В Москве 20 февраля прошли сразу два судебных процесса над Алексеем Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. А на процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, назначив ему 3,5 лет колонии.
Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимации омской больницы. С 22 августа он проходил лечение в клинике "Шарите" в Берлине, после выписки находился в Германии на реабилитации, а 17 января вернулся в Россию, где был незамедлительно задержан по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу "Ив Роше".
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Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
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Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".
Автор: Марина Барановская