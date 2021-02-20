 Суды над Навальным: оппозиционера признали виновным в клевете | Новости из Германии о России | DW | 20.02.2021

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Россия

Суды над Навальным: оппозиционера признали виновным в клевете

В субботу у Алексея Навального сразу два суда: Мосгорсуд отклонил жалобу на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше", затем - последнее слово и приговор "ветеранскому делу". DW следит за событиями.

Алексей Навальный в суде, 20 февраля

Алексей Навальный в суде, 20 февраля

В субботу, 20 февраля, у Алексея Навального сразу два суда: утром Мосгорсуд на выездном заседании отклонил жалобу Навального на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше", во второй половине дня - последнее слово и приговор по делу о клевете в отношении ветерана. DW следит за событиями (время московское). 

Корреспонденты DW ведут онлайн-трансляцию с заседаний судов на Telegram-канале "DW Главное".

++19.35++

Навальному присудили штраф в размере 850 тысяч рублей. Гособвинитель Екатерина Фролова требовала оштрафовать его на 950 тысяч рублей. 

++19.30++
Судья назвала показания доктора филологических наук, профессора Института русского языка им Виноградова РАН поверхностными, неточными и некорректными. Он говорил, что слова Навального невозможно проверить на соответствие действительности и что они носят оценочный характер.

++19.08++

В числе доказательств судья приводит статью на сайте телеканала Рен ТВ, указывая, что она "сопровождается видеороликом, где ведущий утверждает, что у ветерана возникли проблемы с сердцем после комментариев Навального".

++19.00++

Судья считает несостоятельными аргументы Навального и его защитников о том, что в его комментарии содержатся оценочные суждения, а не факты. Навальный, решила судья, достоверно знал, что распространяемые им сведения "носят ложный характер" и "порочат репутацию" Артеменко.

Навального признали виновным в клевете

++18.55++

Навального признали виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко.

++18.48++

Судья Вера Акимова зашла из совещательной комнаты, начинает читать приговор.

++18.40++

Адвокат показывает Навальному через "аквариум" журнал Harper’s Bazaar, в котором опубликовано интервью с его женой Юлией. Судья опаздывает уже на 40 минут.

++18.32++

Навальный: "Это я так ужин пропущу... Ну ничего, огурцы свои съем".

++18.26++

Судьи все еще нет. Она уже опаздывает на 25 минут.

Навальный рассказывает про свои "кулинарные опыты"

++18.25++

Навальный рассказывает уставшим журналистам про свои "кулинарные опыты": "Вы чего все такие грустные? Что вам рассказать веселого? А, я засолил огурцы! Я получил кучу рецептов. В итоге засолил в пакете. А вчера я сделал мороженое! Так что если со мной сегодня вечером что-то случится, то это меня не новичком отравили, это я отравился мороженым собственного приготовления".

++18.20++

Адвокат Михайлова говорит: "Я так понимаю, эти наручники в данный момент совершенно незаконны", передает "Дождь". Михайлова пытается добиться ответа от конвоира и требует снять наручники, "если никто не распоряжался".

++18.10++

Шестеро полицейских закрывают Навального от журналистов. Из-за этого некоторое время было непонятно, были ли на Навальном наручники или нет. Оказалось, что ему дали снять куртку и потом снова надели наручники.

++18.00++

Навальный спрашивает своего адвоката Михайлову, почему приговор надо слушать в наручниках. Ее ответ журналисты не слышат.

++17.55++

Суд возобновляется, все вернулись в зал. Навальный будет слушать приговор по делу о клевете в наручниках, передает корреспондент DW.

Глава МИД Латвии осудил приговор Навальному

++16.30++

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс осудил решение Мосгорсуда о замене Навальному условного срока на реальный. Он напомнил, что приговор Навальному противоречит решениям ЕСПЧ и призвал Совет Европы ввести санкции против Москвы "в случае невыполнения Россией международных обязательств".

++16.00++

Штаб Навального в Санкт-Петербурге опубликовал аудиозапись последнего слова Навального по делу о клевете.

++14.45++

На вопрос журналистов, есть ли у Навального политическое будущее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Это совершенно не наше дело".
"У нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе... Кроме этого, не может быть никаких критериев, все имеют равные права и обязанности", - заявил Песков. Он также дал понять, что решение суда о замене Навальному условного срока реальным не отразится на политической жизни РФ. "Мы и раньше говорили, что политическая жизнь в РФ очень многогранна. У нас достаточно плюрализма на политической арене, и Кремлю оппонируют многие", - сказал Песков.

++14.20++

Суд удаляется. Оглашение приговора ожидается в 18.00 мск.

Последнее слово Навального по "ветеранскому делу"

++14.19++

Навальный: "Вы этим процессом унизили и оскорбили ветеранов в 10 раз хуже, чем вы делали до этого. Использовали человека, как куклу. То он хочет выступать, то не хочет. Вы подписываетесь за него. Потому что он для вас не человек. Для вашей власти он механизм, кукла. За это за все вы будете гореть в аду. Но вы, надеюсь, не только гореть будет, но и ответите по-человечески перед нормальным судом".

"Я понимаю, для чего два процесса в один день. Вечером скажете в новостях, что Навальный сидит за оскорбление ветерана. Но ваш план не сработает. Да, вам удастся кого-то обмануть. Но огромному количеству людей противно и тошно так же, как и мне. Потому что они считают ветеранов нормальными людьми".

++14.17++

Навальный: "Я включаю телевизор и вижу репортаж. Стыдный репортаж. Показывают эпизод, когда ветеран узнал, что его оскорбил Навальный. И так случилось что в этот момент у него была съемочная группа. Дед в трусах. Рядом внук сидит, в глазах у него счастье: "Я наконец монетизировад деда".

++14.13++

Навальный продолжает последнее слово: "Если мы возьмем все страны антигитлеровской коалиции, у России самая маленькая пенсия. Для того, чтобы в Геленджике или на южном берегу Франции возникали дома единороссов, нужно кого-то обокрасть. И, конечно, удобнее всего обокрасть ветеранов и пенсионеров. Какое отношение вы и Путин имеете к этой войне. Вас послушать, так вы больше всех в окопах сидели. Вы используете это, потому что не хотите говорить про настоящее. Вам неловко обсуждать текущие проблемы. Один из самых гадких моментов процесса, когда прокурор читала сфабрикованные показания. Взяли старые мемуары деда, переписали их. А потом читала, делала паузы и делала вид, что голос дрожит".

++14.10++

Навальный достал из кармана листочек и сказал, что это справка из отдела соцобеспечения о том, какая помощь была оказана ветерану Артеменко за последние 4 года. "Три раза сертификат на промтовары, пару раз набор продуктов. В целом на 7 тысяч рублей. Вот и вся ваша забота о ветеранах. Мы знаем, что деньги не берутся ниоткуда. Они украдены у ветерана, кого-то недолечили, кого-то недоучили. Чтобы кому-то дать, нужно у кого-то отнять. Чтобы защитить возможность воровства, они используют тех, кого обокрали", - сказал Навальный.

++14.05++

Судья Вера Акимова огласила явку, состав суда остался прежним. Навальный выступает с последним словом.

++14.00++

Журналистов запускают в зал суда, скоро начнется заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

++13.30++

Прокурор по делу Навального решила не отвечать на большинство вопросов журналистов после суда по "Ив Роше", сообщает "Дождь". Но на некоторые ответила. К примеру, когда ее спросили, почему ФСИН не обращалась с ходатайством по Навальному раньше (когда было 50 нарушений с 2016 года), она ответила: Симоновский суд вынес определение о том, что они не должным образом исполняли наказание.

Суд отклонил апелляцию и сократил срок на 1,5 месяца

++12.20++

Адвокаты Навального пояснили, что окончательный срок составит 2 года 6 месяцев и две недели, он истечет в конце июля - начале августа 2023.

"Нет сейчас в России никакого закона. Нет никакого права. Есть один маленький полоумный старик, который 20 лет управляет страной, руководствуясь только своим страхом и ненавистью", - прокомментировала решение суда пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

++12.05++

Суд отклонил жалобу на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В то же время решено изменить постановление Симоновского суда, зачесть срок с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, срок сокращен примерно на два месяца. "Полтора месяца скинули, нормально уже!" - прокомментировал Навальный.

++11.30++

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

"Россия должна быть не только свободной, но и счастливой"

++11.29++

Навальный говорит, что ему приходить "куча писем, и каждое второе заканчивается фразой "Россия будет свободной". "Это классный лозунг, - продолжил оппозиционер. - Но я постоянно думаю: чего-то мне не хватает. Я хочу, конечно, чтобы Россия была свободной. Это необходимо, но недостаточно. Это не может являться целью само по себе. Я хочу, чтобы Россия была богатой, чтобы ее национальные богатства распределялись справедливо. Чтобы с нормальным здравоохранением. Чтобы мужчины доживали до пенсионного возраста. Я хочу, чтобы образование было нормальное. Чтобы за одну и ту же работу в России получали, как в европейской стране".

"Россия должна быть не только свободной, но и счастливой. Россия будет счастливой", - заключил Навальный.

++11.27++

Навальный: "Им важно сначала запугать и потом заказать, что ты один. Вещь про одиночество очень важна как цель власти. Отлично по этому поводу сказала один, я бы сказал, из главных философов - Полумна Лаббут из Гарри Поттера. Важно не чувствовать себя одиноко. На месте Воланд де Морта, конечно, важно чтобы ты себя так чувствовал. Вот конвою запретили со мной разговаривать. Но я совершенно не чувствую. Потому что эта конструкция - "Блаженны..." Она кажется экзотической, странноватой но на самом деле это главная политическая идея, которая существует в современной России. Главный политический лозунг у нас какой? Сила в правде. Это же она и есть. Только сжата до размеров твиттера".

++11.25++

Навальный: "Я уже не знаю, о чем говорить, ваша честь. Хотите, поговорю с вами о боге". "Дело в том что я верующий человек", хотя раньше был "воинствующим атеистом", отметил оппозиционер.

++11.23++

Навальный выступает с последним словом: "Если кто-то захочет издать все мои последние слова, получится довольно толстая книжка. В этом есть своеобразный сигнал который мне посылает власть и лично владелец дворца Владимир Путин. Они говорят смотри: мы вот эту судебную систему можем крутить на любой чести нашего тела. Куда ты лезешь?"

++11.20++

Прокурор Екатерина Фролова заявила, что защита "уклонялась от обсуждения фактов", и Навальный "десятки раз нарушал правила отмечания в инспекции", в частности, только через два месяца после выписки из клиники направил в УИС уведомление, где говорилось про амбулаторное лечение, "за которое ему никто и не предъявляет претензий". Прокурор утверждает, что Навальный "постоянно скрывался" от контроля ФСИН.

++11.10++

Адвокат Кобзев заявил: "28 декабря просыпается инспекция, они звонят мне говорят, что Навальный должен явиться 29 декабря. 29 декабря Следственный комитет заявляет что возбуждает новое уголовное дело, что Навальный украл 364 миллиона.
И 30 декабря судья вдруг, не имея никаких документов, отменяет постановление, что судебное следствие по делу о клевете приостановлено. Нельзя это объяснить иначе, чем тем, что всем этим органам сказал другой большой орган, который может на них влиять. Прошу учесть при вынесении решения".

Прокурор: После лечения в ФРГ Навальный не сообщил о своем местонахождении

++10.56++

Прокурор против пересмотра решения нижестоящего суда: Осужденный якобы злостно уклонялся от возложенных на него обязанностей являться в инспекцию. После лечения в Германию он не поставил инспекцию в известность о своем местонахождении.

++10.46++

"Мой условный срок закончился 30 декабря. Отмена решения произошла 18 января. Единственная возможность так поступить была - если бы я скрывался. Все сводится к тому скрывался я или нет. Весь мир знал, где я нахожусь, - говорит Навальный. - Это просто абсурдно. Я объективно не мог принять других шагов разумных, чтобы не скрываться. Если бы я скрывался, я бы не стоял в этом аквариуме. Я до нового года должен был в коляске передвигаться. Так получилось, что я реабилитировался раньше. И сразу поехал в Россию".

++10.40++

Суд попросил стороны быть краткими и лаконичными. Слово взял Навальный.

++10.34++

Прокурор отказалась поддержать ходатайство защиты об освобождении Навального: "Я не поддерживаю. не относится к рассмотрению этого дела по существу". Судья постановил, что оценка этому документу будет дана судом при вынесении решения. Решение ЕСПЧ будет рассмотрено как доказательство, которому надо дать оценку уже перед внесением решения по делу, отметил он.

Адвокат Навального сослалась на решение ЕСПЧ

++10.29++

Адвокат Ольга Михайлова заявляет ходатайство о немедленном освобождении Навального из СИЗО, как этого потребовал ЕСПЧ. Она напоминает, что РФ ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Палата из семи судей ЕСПЧ, говорит Михайлова, вправе указать на любые обеспечительные меры. 16 февраля палата указала, что заявителя (Навального) необходимо освободить. Решение ЕСПЧ до сих пор не выполнено. Взятые на себя РФ международные обязательства требуют исполнения и немедленного освобождения Навального. В связи с этим требуем немедленно освободить Алексея Навального из-под стражи. Адвокат передает решение с переводом и ходатайство судье.

++10.25++

Прокурор заявил о возражении против видеосъемок заседания, так как это может де воздействовать на участников процесса. Судья в итоге разрешил снимать на видео только итоговое решение.

++10.14++

Навальный: "Дмитрий Николаевич, а что мы в Бабушкинском суде-то делаем?"

Судья: "В ваших интересах это было сделано, чтобы ваши адвокаты по городу не ездили. Мосгорсуд пошел вам навстречу".

- Было бы еще лучше, если бы вы меня отпустили.

- Все вопросы мы решим

++10.12++ 

На заседании присутствуют девять иностранных дипломатов, которыt расселись в заднем ряду, передает корреспондент DW. Суд ведет судья Дмитрий Николаевич Балашов.

++10.10++

Журналисты зашли в зал заседания. Навальный уже в зале суда. Пристав пригрозил представителям СМИ, что будет удалять их с заседания, если они будут задавать вопросы Навальному: "Устроили тут цирк!" А Навальный, увидев журналистов пошутил: "А с телефоном те, у кого денег на нормальную камеру не хватило?"

++10.05++

Какие варианты исхода судов по Навальному возможны сегодня?  По перовому делу Суд может оставить срок в 2,8 года колонии или полностью отменить приговор. Третьего не дано, срок не может быть снижен: в процессах по замене условного срока на реальный судья может вынести только одно из двух решений. По делу о клевете на ветерана может быть назначен штраф до 950 тысяч рублей, такую сумму запросила прокуратура, или же Навальный будет оправдан. Увеличить срок Навальному по этому делу не могут..

++09.55++

Алексея Навального могут этапировать в колонию на следующей неделе при вступлении в силу приговора по "Ив Роше", сообщила РИА "Новости". Если в первом случае постановление признают законным, а во втором вынесут приговор, Навального могут отправить в колонию, не дожидаясь апелляции по второму делу.

++09.37++

Перед зданием Бабушкинского суда в Москве собрались только журналисты и дипломаты, сообщает корреспондент  DW. Журналистов больше, чем было на ветеранских судах. Запускают медленно, всё ещё стоим в очереди на улице.

++07.45++

Алексея Навального уже привезли в Бабушкинский районный суд в автозаке в сопровождении машин ДПС из СИЗО "Матросская тишина" за 2,5 часа до начала рассмотрения его жалобы на замену условного срока на реальный, сообщает ТАСС. Он будет это время находиться в конвой-комнате. Меры безопасности у суда усилены полицией. Обстановка спокойная.

++03.30++

Под петицией с призывом незамедлительно освободить оппозиционного политика Алексея Навального подписались 195 482 человека, сообщает правозащитная организацияAmnesty International. Так, из Дании получено более 38 тысяч подписей, из Нидерландов - свыше 30 тысяч, из Норвегии - более 23 тысяч. Кроме того, свыше 20 тысяч подписей собраны в странах Восточной Европы и Центральной Азии. По сведениям правозащитников, часть подписей уже передана российским властям через посольства РФ за рубежом. Сама петиция была передана в приемную администрации президента России.

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    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

    Автор: Марина Барановская


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Судебный конвейер: Навального будут судить сразу на двух заседаниях

Контекст

Что будет России за неисполнение решения ЕСПЧ

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