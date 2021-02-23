"Сильный сигнал России": глава МИД Эстонии о санкциях ЕС из-за Навального

Санкции ЕС против российских властей за судебное преследование оппозиционера Алексея Навального станут "очень сильным сигналом" России, считает министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. Насколько эффективными будут новые меры и как сейчас складываются отношения Эстонии и РФ, Лийметс рассказала в интервью DW.

DW: Вы и ваши коллеги решили ввести санкции против российских чиновников, ответственных за судебное преследование Алексея Навального. Но это, скорее, символический жест, не кажется ли вам, что нужно послать более сильный сигнал?

Эва-Мария Лийметс: У нас была очень конструктивная дискуссия о ситуации в России и об отношениях между ЕС и Россией. Мы пришли к важному заключению, которое станет политическим руководством для наших экспертов в том, что касается дальнейшего применения санкций. Я думаю, что это очень сильный сигнал. И также хорошо то, что мы впервые можем применить для этого санкционный механизм ЕС против нарушений прав человека.

- Но это не первый раз, когда ЕС вводит санкции против российских властей. И пока Кремль, кажется, совсем не впечатлен. Почему же вы думаете, что на этот раз будет по-другому?

- Очень жаль, что наши сигналы не оказали того воздействия, которого мы бы хотели. Потому что этими санкциями мы, несомненно, хотели бы показать России, что она должна выполнять добровольно взятые на себя международные обязательства.

- Недавно Эстония выслала российского дипломата, потом Россия выслала эстонского дипломата. Как бы вы описали отношения вашей страны с Россией на данный момент?

- Очень важно иметь добрососедские отношения с Россией, поскольку мы соседи, у нас длинная граница с Россией. Однако в сегодняшних обстоятельствах, когда мы видим агрессию России в отношении соседей, в отношении территориальной целостности соседних государств, а также невыполнение ею международных обязательств, особенно несоблюдение прав человека и фундаментальных свобод, это, к сожалению, невозможно.

- В отчете спецслужб ЕС говорится, что Россия по-прежнему - самая большая угроза ЕС в киберпространстве. Не думаете ли вы, что ЕС должен полностью переосмыслить свое партнерство с Россией?

- Очень важно, чтобы Европейский Союз продолжал оставаться единым в том, что касается отношений с Россией, и говорил о проблемах, которые есть в связи с Россией. И конечно, кибербезопасность - одна из них. Киберпространство будет играть все более важную роль для каждого из нас, потому что все больше и больше видов деятельности переходят в цифровое пространство. Это очень важная тема для обсуждений с Россией. И, конечно же, ООН - очень хороший международный форум для такого рода дискуссий.

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