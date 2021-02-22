 В ЕС назвали сроки введения санкций за преследование Навального | Новости из Германии о Европе | DW | 22.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В ЕС назвали сроки введения санкций за преследование Навального

Глава МИД ФРГ после заседания Совета ЕС сообщил о скором формальном решении о санкциях против высокопоставленных чиновников РФ.

Алексей Навальный в зале суда 20 ферваля 2021 года

Алексей Навальный в зале суда 20 ферваля 2021 года

Новые санкции в отношении РФ обращены прежде всего против лиц, ответственных за вынесение приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом заявил в понедельник, 22 февраля, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) по итогам встречи с коллегами из других стран ЕС в Брюсселе.

После принципиального решения о введении штрафных мер, принятого на заседании Совета ЕС, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представит формальное предложение. Конкретное постановление, по словам Маса, будет принято "в ближайшие дни".

Олигархов в списке не будет

Одновременно глава германского внешнеполитического ведомства подтвердил, что Евросоюз при этом предполагает впервые применить принятый в конце 2020 года санкционный механизм, направленный против нарушителей прав человека. По словам Маса, министры были едины во мнении, что санкции должны быть направлены прежде всего на представителей российской системы юстиции. Тем самым в списке пока не будет близких Путину олигархов, на включении которых настаивали соратники Навального.

При этом Евросоюз не рассчитывает, что данное решение побудит Москву сменить политический курс, указал он. "Но есть и санкции, которые вводятся, чтобы просто заявить о своей позиции, что мы не готовы мириться с определенными вещами и ничего не предпринимать", - отметил глава МИД ФРГ и подчеркнул, что таким образом обстоят дела и в случае преследования Навального.

ЕС готов к диалогу с соседом, действующим как противник

Одновременно Мас заверил, что ЕС и далее готов к диалогу с российской стороной. Возможными темами, по его словам, являются, в частности, борьба с пандемией и изменением климата, атомное соглашение с Ираном и конфликты в Сирии и Ливии. Однако ключ к такому диалогу находится в руках Москвы, указал он далее.

В свою очередь Жозеп Боррель на пресс-конференции заявил, что он надеется на принятие официального постановления о введении персональных санкций не позднее, чем через неделю. При этом он сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС решили относиться к России как к соседу, который действует как противник. Европейцам теперь придется выработать принципы того, каким образом можно избежать постоянной конфронтации с таким соседом, заявил главный дипломат ЕС.

Предполагаемые фигуранты нового санкционного списка

О том, какие конкретно представители РФ окажутся в новом списке, на пресс-конференции указано не было. Агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что санкции будут введены в отношении четырех российских высокопоставленных лиц. При этом будут заморожены их активы в ЕС и им запретят въезд в европейские страны.

В свою очередь, Reuters со ссылкой на неназванного дипломата указывает, что на встрече в Брюсселе конкретные имена не обсуждались, но штрафные меры должны коснуться руководителей ряда российских силовых ведомств: главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.

Преследование Алексея Навального

В Москве 20 февраля прошли сразу два судебных процесса над Алексеем Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. А на процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, назначив ему 3,5 лет колонии.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимации омской больницы. С 22 августа он проходил лечение в клинике Charite в Берлине, после выписки находился в Германии на реабилитации, а 17 января вернулся в Россию, где был незамедлительно задержан по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу "Ив Роше".

Смотрите также:

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 20:42

ЕСПЧ требует освободить Навального, а Путин говорит об иностранном вмешательстве. DW Новости

Контекст

ЕС отреагирует на действия России по делу Навального  

Дело о клевете на ветерана: суд предписал Навальному выплатить 850 тысяч рублей

На заседании в Бабушкинском районном суде Москвы российскому оппозиционеру назначен крупный штраф. Защита Навального настаивала на оправдательном приговоре "за отсутствием состава преступления".  

Аудио- и видеофайлы по теме

Олигархи под ударом, или Какими будут новые санкции ЕС против Кремля?  

Активы олигархов из окружения Путина под ударом? ЕC готовит cанкции за Навального. DW Новости  

Также по теме

EU Flagge

В ЕС сообщили о согласовании санкций из-за дела Навального 22.02.2021

На фоне ситуации с российским оппозиционером Навальным главы МИДов стран Евросоюза согласовали новые ограничительные меры в отношении РФ.

Belgien EU Brexit | Ursula von der Leyen

Санкции ЕС против российских олигархов: кто в списке? 21.02.2021

Совет ЕС рассмотрит санкции за нарушения прав человека в России. ФБК Навального и евродепутаты предлагают ввести их против российских олигархов. Возможно ли это, и кого они затронут?

Ruslland PK Sergei Lawrow und Josep Borrell

ЕС отреагирует на действия России по делу Навального 21.02.2021

Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС обсудит дальнейшие шаги Брюсселя в отношении Москвы на Совете по иностранным делам. Глава МИД Австрии не исключил возможности введения адресных санкций.

Реклама

Самые читаемые

Из-за потепления Россия может потерять тундру и рыбные богатства Арктики  

Глава МИД Люксембурга анонсировал новые санкции ЕС в отношении России  

Санкции ЕС против российских олигархов: кто в списке?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно