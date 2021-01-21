Санкции ЕС против российских олигархов: кто в списке?
Совет ЕС рассмотрит санкции за нарушения прав человека в России. ФБК Навального и евродепутаты предлагают ввести их против российских олигархов. Возможно ли это, и кого они затронут?
Зал заседаний Европарламента
Одним из последствий того, как главу европейской дипломатии Жозепа Борреля принимали в Москве, стали многочисленные призывы к усилению санкций ЕС в отношении России. Среди них и письмо, подписанное десятками европейских политиков. Министры иностранных дел ЕС, которые и отвечают за санкции, рассмотрят этот вопрос на заседании в Брюсселе 22 февраля. Как стало известно DW от источника в структурах ЕС, санкции уже готовят - за "грубое, очевидное и серьезное наступление на гражданские права и права человека в России".
Будут ли санкции против российских олигархов
Кроме того, в последнее время евродепутаты регулярно говорят о новом способе заставить президента России Владимира Путина изменить его политику. Наиболее активен в этом вопросе председатель комитета Европарламента по вопросам иностранного вмешательства, французский социал-демократ Рафаэль Глюксманн.
Рафаэль Глюксманн
На дебатах с Боррелем он указал на то, что Путин не хочет сотрудничать с ЕС, и Брюсселю необходимо это понять. "Настало время прекратить быть беспомощными и ударить туда, где будет больно: по кошельку. Давайте заморозим активы, наложим арест на яхты, заблокируем деньги олигархов", - заявил он. Но когда DW обратилась к Глюксманну за разъяснением по поводу того, что именно он предлагает, в его офисе ответили отказом.
Между тем список тех россиян, в отношении кого, должны быть введены санкции, уже существует. Его составил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и представил руководству ЕС в письме от 3 февраля. В этот перечень входят, в частности, крупные бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко.
Официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано заявил корреспонденту DW, что ответ на письмо ФБК будет дан в надлежащее время и надлежащим образом, а не через СМИ.
Есть ли у ЕС режим санкций для олигархов?
В Евросоюзе введение санкций - лишь отчасти политический вопрос. Для такого шага нужны также юридические основания, которые предусмотрены разными санкционными режимами. В основном они привязаны к конкретным странам. Большинство санкций в отношении России введены за аннексию украинского полуострова Крым и за дальнейшую дестабилизацию Украины.
Именно под такими санкциями находятся близкие к Путину бизнесмены Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук. Ограничения против первого обосновываются тем, что его компании обслуживали Керченский мост в Крым, а второго, - в частности, за то, что его банк "Россия" ведет активную деятельность на аннексированном Россией полуострове.
В последние годы ЕС утвердил и несколько санкционных режимов без географической привязки: за применение химоружия, за кибератаки. Именно по первому из них ввели санкции за отравление Навального с применением химического вещества "Новичок". Однако эти режимы нельзя применить к олигархам, участвующим, согласно письму ФБК, в "репрессиях и коррупции, характеризующих режим Путина".
Применим ли "акт Магнитского" к олигархам?
"Когда мы говорим с Россией, это ее не впечатляет. Мы должны использовать инструменты, имеющиеся у нас в распоряжении: сказать, что мы заморозим активы некоторых олигархов и введем запрет на въезд", - заявила DW заместитель председателя фракции Европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Ассита Канко из Бельгии. "Используя эти инструменты, мы не атакуем народ России и не вредим нашему бизнесу", - подчеркнула она.
Таким инструментом она называет третий режим без географической привязки - так называемый "акт Магнитского", предусматривающий санкции за нарушения прав человека во всем мире. "У нас есть возможность заморозить активы и запретить въезд лицам, поддерживающим Путина. Так мы сможем подорвать его клептократию", - считает Канко.
Этот режим предусматривает наличие грубых нарушений прав человека, за которые можно было бы ввести санкции. В частности, это пытки и бесчеловечное обращение, произвольные задержания или аресты, систематические нарушения свободы мирных собраний или свободы слова.
Андреас Шидер
"Что нас особенно беспокоит, так это серьезная ситуация с правами человека в России. Людей, выходящих на демонстрации, массово задерживают", - заявил DW член комитета по иностранным делам Европарламента социал-демократ из Австрии Андреас Шидер. Он тоже считает санкции за нарушения прав человека подходящим инструментом. "Это целевые санкции против тех, кто действует антидемократично, дает указания об арестах и задержаниях, но также и тех, кто такую систему финансирует. Мы больше не можем терпеть того, что ситуация с правами человека в некоторых странах чрезвычайно плохая, а элита, виноватая в этом, ездит на шопинг в Европу и наслаждается жизнью в европейских столицах", - добавил Шидер.
А вот чиновники ЕС на этот вопрос смотрят по-другому. "Я не знаю, что такое олигарх, когда мы говорим о санкциях. Но я точно знаю, что любые санкции будут введены на основании существенных доказательств", - говорит источник DW. Другими словами, в ЕС нет санкций за то, что кто-то является олигархом. А санкции по "акту Магнитского" могут ввести только против тех, чью причастность к серьезным нарушениям прав человека Совет ЕС посчитает доказанной. При этом лица, попавшие в список, всегда могут обратиться в Суд ЕС.
Борьба с отмыванием денег в ЕС
Впрочем, евродепутаты, в частности Канко и Шидер, говорят и о другом инструменте - борьбе с отмыванием денег. С санкциями он не имеет ничего общего, ведь речь идет о юридическом расследовании в отношении денег сомнительного происхождения. Согласно подсчетам американского аналитического центра Atlantic Council, за границей спрятано около 1 трлн долларов - денег сомнительного происхождения, выведенных из России .
18 февраля в ходе обсуждения этой темы, организованного евродепутатом Андрюсом Кубилюсом, замминистра финансов Литвы Миндаугас Лютвинскас затруднился привести примеры, когда деньги российских олигархов были заморожены ЕС. "Надо понимать, что нынешние рамки не приспособлены для этого. Они направлены только на нелегальные потоки", - ответил он корреспонденту DW. А в пресс-службе Еврокомиссии на вопрос о борьбе с отмыванием денег олигархами Россию не упомянули вообще. Но добавили, что Еврокомиссия в скором времени внесет предложения об усилении мер против отмывания денег.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Он вам не Димон"
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".