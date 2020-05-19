 В ЕСПЧ впервые направлена жалоба на приговор за фейки о COVID-19 в РФ | Новости из Германии о России | DW | 12.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В ЕСПЧ впервые направлена жалоба на приговор за фейки о COVID-19 в РФ

Жительницу Перми обвинили в отрицании COVID-19 и призывах игнорировать режим самоизоляции. В жалобе отмечено, что суд в РФ нарушил право осужденной на свободу выражения мнения.

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге


В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба из России на приговор за фейки о COVID-19. Ее подала жительница Перми, получившая летом 2020 года 300 часов обязательных работ за "публичное распространение заведомо ложной информации" (статья 207.1 Уголовного кодекса РФ). Об этом в пятницу, 12 февраля, заявила агентству РБК адвокат из правозащитной группы "Агора" Ирина Хрунова. Глава "Агоры" Павел Чиков подтвердил, что жалоба на приговор по уголовной статье за фейки о коронавирусе впервые подана в ЕСПЧ.

Женщина администрировала в социальной сети "В контакте" сообщество "Нет самоизоляции". По версии следствия, она призывала горожан нарушать объявленный режим самоизоляции, а также требование выходить на улицу в масках и перчатках. Кроме того, обвиняемой вменяли в вину отрицание COVID-19: в комментариях она заявляла, что пандемия "раздута СМИ" для устрашения граждан.

В жалобе в ЕСПЧ указано, что публикация осужденной не привела ни к волнениям, ни к массовому распространению заболевания. При этом пермячка обратила внимание на отсутствие понятия "самоизоляция" в российском законодательстве, что соответствует действительности. Как отмечено в жалобе, статья 207.1, добавленная в Уголовный кодекс в апреле 2020 года на фоне распространения COVID-19, "оставляет чрезмерно широкие возможности для интерпретации". По мнению Хруновой, суд нарушил право осужденной на свободу выражения мнения, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека.

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:06

ЕСПЧ России не указ: приговор братьям Навальным остается в силе (25.04.2018)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Как коронавирус породил фейки и теории заговора (09.04.2020)  

Как Алексей Навальный засудил Россию в Страсбурге – DW Новости (15.11.2018)  

Также по теме

Yegor Zhukov Student Russland

Экс-фигурант "московского дела" Егор Жуков подал жалобу в ЕСПЧ 19.05.2020

Студент и журналист Егор Жуков, получивший три года условно по "московскому делу", просит Европейский суд по правам человека признать его дело политически мотивированным.

Symbolbild | Homeoffice

Шутки о коронавирусе: грозят ли россиянам штрафы по "пакету Яровой"? 24.03.2020

Российские пользователи WhatsApp стали получать предупреждения, что за шутки о коронавирусе им грозят штрафы на основании "пакета Яровой". DW узнала, возможно ли это.

Alexej Nawalny

Обвинение Навального в призывах к экстремизму: что происходит 01.12.2020

Сначала ТАСС пишет о проверке на экстремизм одного из высказываний Навального. СК опровергает эту информацию. После чего уже RT сообщает, что проверка все же ведется, но другой структурой. В чем тут дело - у DW.

Реклама

Самые читаемые

Электромобили в Норвегии: на что жалуются автовладельцы  

Вакцинация от ковида: кто лидирует по числу прививок (инфографика)  

В ЕС объяснили, какое письмо послали Лукашенко  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно