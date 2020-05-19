В ЕСПЧ впервые направлена жалоба на приговор за фейки о COVID-19 в РФ



В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба из России на приговор за фейки о COVID-19. Ее подала жительница Перми, получившая летом 2020 года 300 часов обязательных работ за "публичное распространение заведомо ложной информации" (статья 207.1 Уголовного кодекса РФ). Об этом в пятницу, 12 февраля, заявила агентству РБК адвокат из правозащитной группы "Агора" Ирина Хрунова. Глава "Агоры" Павел Чиков подтвердил, что жалоба на приговор по уголовной статье за фейки о коронавирусе впервые подана в ЕСПЧ.

Женщина администрировала в социальной сети "В контакте" сообщество "Нет самоизоляции". По версии следствия, она призывала горожан нарушать объявленный режим самоизоляции, а также требование выходить на улицу в масках и перчатках. Кроме того, обвиняемой вменяли в вину отрицание COVID-19: в комментариях она заявляла, что пандемия "раздута СМИ" для устрашения граждан.

В жалобе в ЕСПЧ указано, что публикация осужденной не привела ни к волнениям, ни к массовому распространению заболевания. При этом пермячка обратила внимание на отсутствие понятия "самоизоляция" в российском законодательстве, что соответствует действительности. Как отмечено в жалобе, статья 207.1, добавленная в Уголовный кодекс в апреле 2020 года на фоне распространения COVID-19, "оставляет чрезмерно широкие возможности для интерпретации". По мнению Хруновой, суд нарушил право осужденной на свободу выражения мнения, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека.

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