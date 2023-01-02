"Русхимальянс" хочет взыскать с Linde 1,1 млрд евро

"В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер общество "Русхимальянс" указало, что намерено обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к компании Linde, а также к материнской компании о взыскании 946 543 608 евро неотработанного аванса и 25 758 246 евро, 7 609 185 412 рублей убытков", - следует из определения суда об обеспечительных мерах от 30 декабря 2022 года.
Суд арестовал активы Linde в России на 35 млрд рублей
Российский суд 30 декабря удовлетворил заявление "Русхимальянса" о принятии предварительных обеспечительных мер и наложил арест на активы Linde в РФ. По оценке "Русхимальянса", совокупная стоимость арестованного имущества составляет 35 млрд рублей, в то время как Linde заявляет о сумме, "намного превышающей" 1 млрд евро.
В течение 15 рабочих дней с момента удовлетворения заявления "Русхимальянс" обязан начать досудебный порядок урегулирования спора с Linde, а еще через 45 дней и пять рабочих дней может направить уведомление об арбитраже в Гонконгский международный арбитражный центр. Местом рассмотрения спора является Гонконг, слушания пройдут в шведском Стокгольме.
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