"Русхимальянс" хочет взыскать с Linde 1,1 млрд евро

Арбитраж Петербурга арестовал российские активы Linde на сумму 35 млрд рублей в связи с невыполнением компанией обязательств по строительству газоперерабатывающего завода

Российская компания "Русхимальянс", один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, собирается взыскать с германской Linde почти 1,1 млрд евро в международном арбитраже Гонконга. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области .

"В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер общество "Русхимальянс" указало, что намерено обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к компании Linde, а также к материнской компании о взыскании 946 543 608 евро неотработанного аванса и 25 758 246 евро, 7 609 185 412 рублей убытков", - следует из определения суда об обеспечительных мерах от 30 декабря 2022 года.

Компания "Русхимальянс", которая является совместным предприятием "Газпрома" и "Русгадобычи", инициировала международное арбитражное разбирательство в связи с невыполнением Linde обязательств по строительству газоперерабатывающего завода. Linde в мае и июне 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ из-за санкций ЕС, которыми запрещается поставка в Россию товаров двойного назначения. "Русхимальянс" заявил, что санкции не охватывают работы по контракту и потребовал возобновления работ.

Суд арестовал активы Linde в России на 35 млрд рублей

Российский суд 30 декабря удовлетворил заявление "Русхимальянса" о принятии предварительных обеспечительных мер и наложил арест на активы Linde в РФ. По оценке "Русхимальянса", совокупная стоимость арестованного имущества составляет 35 млрд рублей, в то время как Linde заявляет о сумме, "намного превышающей" 1 млрд евро.

В течение 15 рабочих дней с момента удовлетворения заявления "Русхимальянс" обязан начать досудебный порядок урегулирования спора с Linde, а еще через 45 дней и пять рабочих дней может направить уведомление об арбитраже в Гонконгский международный арбитражный центр. Местом рассмотрения спора является Гонконг, слушания пройдут в шведском Стокгольме.

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