  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Логотип Linde (фото из архива)
Логотип Linde (фото из архива)Фото: picture alliance/dpa/A. Burgi
Экономика и бизнесРоссия

"Русхимальянс" хочет взыскать с Linde 1,1 млрд евро

Жан Рофе
1 ч. назад

Арбитраж Петербурга арестовал российские активы Linde на сумму 35 млрд рублей в связи с невыполнением компанией обязательств по строительству газоперерабатывающего завода

https://p.dw.com/p/4Lea2

Российская компания "Русхимальянс", один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, собирается взыскать с германской Linde почти 1,1 млрд евро в международном арбитраже Гонконга. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер общество "Русхимальянс" указало, что намерено обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к компании Linde, а также к материнской компании о взыскании 946 543 608 евро неотработанного аванса и 25 758 246 евро, 7 609 185 412 рублей убытков", - следует из определения суда об обеспечительных мерах от 30 декабря 2022 года.

Компания "Русхимальянс", которая является совместным предприятием "Газпрома" и "Русгадобычи", инициировала международное арбитражное разбирательство в связи с невыполнением Linde обязательств по строительству газоперерабатывающего завода. Linde в мае и июне 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ из-за санкций ЕС, которыми запрещается поставка в Россию товаров двойного назначения. "Русхимальянс" заявил, что санкции не охватывают работы по контракту и потребовал возобновления работ. 

Суд арестовал активы Linde в России на 35 млрд рублей

Российский суд 30 декабря удовлетворил заявление "Русхимальянса" о принятии предварительных обеспечительных мер и наложил арест на активы Linde в РФ. По оценке "Русхимальянса", совокупная стоимость арестованного имущества составляет 35 млрд рублей, в то время как Linde заявляет о сумме, "намного превышающей" 1 млрд евро.

В течение 15 рабочих дней с момента удовлетворения заявления "Русхимальянс" обязан начать досудебный порядок урегулирования спора с Linde, а еще через 45 дней и пять рабочих дней может направить уведомление об арбитраже в Гонконгский международный арбитражный центр. Местом рассмотрения спора является Гонконг, слушания пройдут в шведском Стокгольме.

Смотрите также:

Санкции тянут РФ на дно: а что с экономикой Европы?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Москва топит Gazprom Germania: Путин начинает газовую войну с Европой? DW Новости (12.05.2022)

Москва топит Gazprom Germania: Путин начинает газовую войну с Европой? DW Новости (12.05.2022)

Россия ввела санкции... против бывшей дочерней компании российского газового монополиста - Gazprom Germania, которая была передана во временное управление Федерального агентства по сетям Германии. Кроме того, в санкционный список РФ внесены еще 30 европейских компаний. По утверждению российских СМИ, Москва также запретила заполнять европейские хранилища газом. Путин хочет лишить Европу газа?
Политика12 мая 2022 г.61:56 мин.
external

Как санкции против России затронули немецкую фирму (16.03.2022)

Как санкции против России затронули немецкую фирму (16.03.2022)

Клиенты из России пропали, цены на сырье выросли, а доходы компании упадут на треть. Репортаж DW о том, как санкций ЕС против России отразятся на компания по производству промышленного оборудования в Магдебурге.
Экономика и бизнес16 марта 2022 г.02:25 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание Минобороны РФ в Мосвке

Минобороны РФ подтвердило гибель 63 военных в Макеевке

Конфликты24 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лукашенко и чиновники на ВНС

Удержать власть Лукашенко: каким будет ВНС в Беларуси

Удержать власть Лукашенко: каким будет ВНС в Беларуси

Политика8 ч. назад
Лекарства для ребенка с ВИЧ

Почему российские подростки с ВИЧ прекращают терапию

Почему российские подростки с ВИЧ прекращают терапию

Здоровье18 ч. назад
В новогоднюю ночь в Берлине сожгли и этот туристический автобус

Новый год в Берлине - новый разгул насилия

Новый год в Берлине - новый разгул насилия

Общество3 ч. назад
Новые монеты евро - теперь и с хорватской символикой

Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители

Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители

Политика1 января 2023 г.
Новогодняя иллюминация в Москве

Оппозиционеры в России о 2023-м: Будущее наступит не завтра

Оппозиционеры в России о 2023-м: Будущее наступит не завтра

Политика1 января 2023 г.
Последствия ракетного удара РФ по Киеву 31 декабря 2022 года

Удар по Киеву под Новый год: события 311-го дня войны

Удар по Киеву под Новый год: события 311-го дня войны

Конфликты31 декабря 2022 г.
На главную страницу