Немецкие банки не ушли из России и теперь попали в ловушку

Когда речь заходит о западных банках, продолжающих работать в России на фоне полномасштабной войны в Украине, первым делом имеют в виду австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), а также итальянский UniCredit. Поэтому многие, возможно, были удивлены, когда в середине мая пришло сообщение, что суд в Санкт-Петербурге арестовал активы российских дочек немецких Deutsche Bank и Commerzbank на более чем 330 млн евро. Так они, оказывается, тоже остались?

Capital: Решение остаться было ошибкой

Да, эти банки тоже не ушли, но они, в отличие от "Райффайзен" и "ЮниКредит", обслуживают в РФ не частных, а только корпоративных клиентов, а потому у широкой публики обычно не на слуху. Однако в ближайшие недели названия двух крупнейших акционерных банков Германии наверняка будут часто мелькать в информационных сообщениях из России: дело, по всей видимости, идет к громкому финалу. Возможно, уже в июне.

"Когда Россия в феврале 2022 напала на Украину, западные банки оказались в Москве перед трудным выбором: либо они как можно быстрее уходят из России и тем самым со дня на день отказываются от часто весьма выгодного бизнеса. Либо они остаются - в надежде когда-нибудь продолжить нормальную работу. Спустя два с лишним года стало понятно, что второй вариант был ошибкой - и это касается также немецких банков", - говорится в статье на сайте немецкого экономического журнала Capital, озаглавленной "Европейские банки оказались в России в ловушке".

Москва, ноябрь 2022. На вывеске "Росбанка" еще видна эмблема французского банка Société Générale, но вскоре ее уберут Фото: Alexander Sayganov/SOPA/ZUMA Press/picture alliance

Первый вариант выбрали, к примеру, французский банк Société Générale, который еще в апреле 2022 продал свой "Росбанк" компании Владимира Потанина "Интеррос", и британский HSBC. В июле 2022 он договорился о продаже своей российской дочки "Экспобанку", в феврале 2024, наконец, дождался разрешения президента РФ и в текущем 2-м квартале рассчитывает окончательно закрыть сделку.

Deutsche Bank и Commerzbank выбрали второй вариант. После февраля 2022 они, правда, объявили, что не станут заключать новых сделок на российском финансовом рынке и будут сокращать объемы бизнеса в РФ (что и сделали), однако работу с прежними клиентами продолжили. Возможно, они действительно надеялись, что в скором времени все как-то уладится. В результате теперь они оказались между молотом и наковальней.

Банки оказались между молотом и наковальней

С одной стороны, власти Евросоюза и Соединенных Штатов все больше усиливают давление на западные банки с целью заставить их свернуть оставшийся бизнес в ведущей агрессивную войну России. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) как регулятор, в частности, опасается, что банки из еврозоны могут, даже непреднамеренно, нарушить санкции США и оказаться замешанными в транзакциях, связанных с военными интересами России, после чего им будут грозить серьезные американские штрафы.

Офис российского отделения австрийского Raiffeisen Bank International в Москве Фото: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance

Экономическая газета Handelsblatt пишет, что в конце апреля ЕЦБ письменно потребовал от RBI ускорить сворачивание российского бизнеса и, по данным издания, обратился с аналогичным требованием и к UniCredit. В мае министерство финансов США пригрозило RBI ограничить его доступ к американскому рынку из-за продолжающейся работы этого банка в России.

С другой стороны, власти РФ существенно осложнили любым западным компаниям уход с российского рынка, требуя продавать свой бизнес за малую долю его стоимости и зачастую не выдавая разрешения даже на такие сделки. И вот теперь начались еще и аресты активов. Формально это пока не конфискация имущества, а лишь обеспечительная мера в интересах истца, но шансы Deutsche Bank и Commerzbank сохранить свою российскую собственность резко снизились.

25 мая участники встречи министров финансов "большой семерки" (G7) в итальянском городе Стреза "недвусмысленно", как подчеркивает агентство Reuters, порекомендовали австрийскому и итальянскому банкам заканчивать бизнес на российском рынке. Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что в Вашингтоне рассматривают возможность введения вторичных санкций против банков, продолжающих работать в РФ, а глава итальянского Центробанка Фабио Панетта, указав на репутационные риски, прямо заявил: "Надо оттуда уходить".

Отделение итальянского UniCredit Bank в Санкт-Петербурге Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/picture alliance

Встреча в Стреза состоялась в рамках подготовки саммита G7, который пройдет с 13 по 15 июня в итальянском Фазано. "Там будут обсуждаться как деятельность западных банков в России, так и возможные планы использовать российские активы за рубежом для военной поддержки Украины в ее борьбе против агрессии. С этого момента выводить деньги из России станет, видимо, еще сложнее или даже невозможно", - пишет Capital, прогнозируя тем самым жесткую реакцию российских властей на любой вариант использования замороженных средств РФ в интересах Украины.

За арестом активов стоит "Газпром"

"Для Deutsche Bank и Commerzbank ситуация в России продолжает обостряться", - констатирует также и Handelsblatt и указывает на риск конфискации активов. Примеров достаточно. Газета напоминает об экспроприации собственности французского производителя молочной продукции Danone или немецкой компании по производству бытовой техники Bosch. Список можно продолжить: тут и датский пивоваренный концерн Carlsberg, лишившийся компании "Балтика", и передача под контроль государства долей немецкой Uniper и финской Fortum в российских энергетических компаниях.

Вид вечернего Франкфурта-на-Майне. В центре - штаб-квартира немецкого банка Commerzbank Фото: picture alliance / J.W.Alker

Арест на российские многомиллионные активы Deutsche Bank (239 млн евро) и Commerzbank (примерно 94 млн евро), а также на собственность UniCredit в размере 463 млн евро, был наложен 18 мая арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в связи с иском "РусХимАльянса". Так что в данном случае наибольший риск несет итальянский банк.

Компания "РусХимАльянс", совладельцем которой является "Газпром", заключила в 2021 году с немецким технологическим концерном Linde контракт на строительство в Усть-Луге химического завода по переработке природного газа и перечислила ему аванс. Однако партнер из Германии из-за санкций ЕС вышел из проекта, а банки-гаранты не компенсировали эту сумму, поскольку перевод денег российской компании тоже стал бы нарушением санкционного режима (наряду с тремя упомянутыми банками гарантами сделки выступили также немецкие земельные Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Württemberg, но у них в России нет активов).

Handelsblatt: Банкротство может облегчить уход из РФ

Пресс-служба Deutsche Bank в ответ на запрос газеты Berliner Zeitung сообщила, что "довольно спокойно" следит за ситуацией, поскольку уже образовала резерв в размере 260 млн евро. Это с запасом покрывает возможный риск, связанный с данным делом. Более встревожено, похоже, руководство Commerzbank. Его финансовый директор Беттина Орлоп (Bettina Orlopp) ранее призналась журналистам, что ее больше всего беспокоит судьба уставного капитала российского дочернего банка "Коммерцбанк (Евразия)" в размере 460 млн евро.

Частичная и тем более полная потеря этих денег может привести к объявлению банкротства, поскольку банк перестанет выполнять требования регулятора, Центрального банка РФ, к размерам уставного капитала. В то же время "банкротство российских дочек могло бы стать для банков хорошей опцией прекратить деятельность в этой стране", утверждает Handelsblatt и цитирует неназванного специалиста, который поясняет: вернуть лицензию на ведение банковской деятельности без разрешения властей невозможно, но в случае неплатежеспособности банка ее неминуемо придется отзывать.

В этих башнях-близнецах во Франкфурте-на-Майне находится штаб-квартира немецкого банка Deutsche Bank Фото: Jan Huebner/IMAGO

Так что вероятный успех "РусХимАльянса" в суде может парадоксальным образом облегчить двум немецким банкам уход из России. Handelsblatt, ссылаясь на свои источники, утверждает, что оба они уже подготовились к нескольким вариантам прекращения деятельности в РФ. Совершенно очевидно, что это в любом случае будет связано с многомиллионными, но не критическими финансовыми убытками, которые так или иначе надо когда-то фиксировать и списывать.

Тем более, что от продолжения бизнеса в РФ все равно никакой выгоды не будет, ведь западным банкам, включая высокодоходный RBI, не разрешают переводить за рубеж заработанную прибыль. "Они все знают, что им никогда не удастся вывести эти деньги из страны", - цитирует Handelsblatt адвоката, представляющего интересы банков.

Впрочем, самый ценный актив - человеческий капитал - Deutsche Bank давно уже вывел из России. Газета напоминает, что до февраля 2022 в его IT-центрах в Москве и Санкт-Петербурге работали 1500 специалистов. За считанные месяцы после полномасштабного российского вторжения в Украину свыше 800 айтишников с семьями переехали в Берлин и получили работу в технологическом центре банка в Берлине.