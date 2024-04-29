FT: Западные банки заплатили в России налоги на 800 млн евро

Крупнейшие западные банки, которые остались на российском рынке и после начала полномасштабной войны в Украине, в 2023 году заплатили в госбюджет РФ налоги на 800 млн евро. Это в четыре раза больше довоенного уровня, пишет в понедельник, 29 апреля, газета Financial Times .

Семь крупнейших по размеру активов европейских банков в России - Raiffeisen Bank International (RBI), UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP - сообщили о совокупной прибыли в размере более 3 млрд евро в 2023 году, следует из публикации. "Эта прибыль была в три раза больше, чем в 2021 году, и частично была получена за счет средств, которые банки не могут вывести из страны", - уточняют журналисты.

По данным FT, налоги, уплачиваемые европейскими банками в российский бюджет, составят 0,4 процента от всей прибыли, которую Россия, по прогнозам, получит в 2024 году из неэнергетического сектора.

Присутствие западных банков в России

Крупнейшим иностранным банком, все еще работающим в России, является австрийский Raiffeisen Bank International . По данным FT, с 2021 по 2023 годы прибыль этого банка на российском рынке утроилась, достигнув 1,8 млрд евро.

Помимо регулярных налоговых отчислений, в 2023 году Raiffeisen заплатил 47 млн евро в результате введения Кремлем в прошлом году дополнительного налога на прибыль для некоторых компаний, говорится в статье FT.

Deutsche Bank, венгерский OTP и Commerzbank значительно сократили свое присутствие в России, которое и так было небольшим по сравнению с RBI, заявили их представители в ответ на запрос газеты. Итальянский банк Intesa ближе всех к тому, чтобы покинуть российский рынок, но и он пока свой российский бизнес не продал. Банк UniCredit отказался от комментариев.

Американские банки в России

Между тем Киевская школа экономики (KSE) подсчитала, опираясь на данные Центробанка РФ, что четвертым по величине налогоплательщиком среди западных банков в России в 2023 году стал американский банк Citigroup, хотя он и свернул свой корпоративный и розничный бизнес в РФ. Указывается, что в 2023 году этот банк получил в РФ 149 млн долларов прибыли и уплатил в российский бюджет 53 млн долларов налогов.

Другой крупный американский банк, JPMorgan, заработал в России 35 млн долларов и заплатил 6,8 млн долларов налогов, согласно данным KSE. При этом данные по американским банкам в сумму в 800 млн евро, фигурирующую в публикации FT, не входят, указывают журналисты.

По мнению неназванного высокопоставленного представителя одного из российских банков, которого цитирует FT, Центробанк РФ сделает все, чтобы удержать оставшиеся на российском рынке западные банки, поскольку сейчас осталось мало не попавших под санкции банков, через которые Россия может отправлять и получать SWIFT-платежи.