Украина оставила Raiffeisen Bank в списке "спонсоров войны"

Власти Украины раскритиковали политику австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International (RBI), по-прежнему не представившей график отказа от российского бизнеса. Планы ухода Raiffeisen Bank из России слишком расплывчаты и, кроме того, отсутствует график продажи ее дочерней компании в России - "Райффайзенбанк", указывается в письме украинских чиновников руководству RBI, о котором в четверг, 15 февраля, сообщает агентство Reuters.

"Помимо заявления о том, что RBI активно работает над возможной продажей, какие-либо ясные детали отсутствуют", - отмечается в имеющемся в распоряжении агентства письме, датированном началом февраля. В связи с этим австрийский банк по-прежнему числится в украинском списке "международных спонсоров войны", развязанной Россией против Украины, заявили в Киеве.

Статус "спонсора войны" был приостановлен в декабре

Как отмечает далее агентство, на странице украинского Национального агентства по предотвращению коррупции с середины декабря указывается, что статус RBI как "международного спонсора войны", введенный весной 2023 года, временно приостановлен "на период двусторонних консультаций с участием представителей Европейской комиссии". В конце письма украинские власти указали, что этот статус остается приостановленным, но Киев может исключить RBI из списка, если получит "положительные новости", связанные с уходом из РФ.

В свою очередь RBI заявил, что не может назвать конкретные сроки ухода из России, поскольку связанные с этим решения зависят от одобрения соответствующих регуляторов, пишет далее Reuters.

RBI планировала к сентябрю 2023 года передать акционерам "дочку" в РФ

Австрийская группа Raiffeisen Bank International, попав под давление европейских регуляторов, намеревалась к сентябрю 2023 года отделить свое российское подразделение "Райффайзенбанк" от основного бизнеса и передать его акционерам. Однако в начале июле агентство Reuters сообщило, что RBI откладывает свой уход из России, поскольку Австрия решила защитить свои отношения с Москвой, сложившиеся за долгие годы, и надеется, что война в Украине скоро закончится. В ноябре RBI сообщила, что не сможет завершить уход из России до конца года.

RBI - крупнейший игрок из западных банков, представленных в России. Украинский список "международных спонсоров войны" не имеет юридического статуса, но обладает символическим значением. В него внесены компании, продолжающие вести бизнес в России и поддерживающие российское вторжение, в том числе путем уплаты налогов.

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