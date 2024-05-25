G7 ищет возможности долгосрочного финансирования Украины

На встрече министров финансов стран G7 в Италии рассматривались новые каналы финансовой поддержки Украины, в частности, с использованием замороженных российских активов.

Семь ведущих промышленных держав мира намерены оказывать Украине финансовую поддержку в долгосрочной перспективе. "Мы едины на стороне Украины", - заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) по окончании встречи G7 в итальянской Стрезе в субботу, 25 мая. По его словам, финансирование на текущий год уже обеспечено, теперь речь идет о дальнейшей помощи и новых каналах финансирования на 2025 год.

При этом необходимо минимизировать риски для налогоплательщиков, детали будут обсуждаться в ближайшие недели, пояснил Линднер.

Использование замороженных активов РФ

Одной из главных тем обсуждений на встрече в Италии являлось обращение с замороженными российскими активами на сумму около 300 млрд долларов. ЕС уже принял решение передать Украине полученные от них доходы, но США и ряд других стран настаивают на дальнейшем использовании российских средств, в частности, для обеспечения кредитов Украине.

При этом обсуждается предоставление Киеву масштабного кредита под управлением Всемирного банка, для обеспечения или погашения которого также предполагается использовать доходы от активов РФ.

По итогам встречи участники отметили "прогресс" в поиске способов использования прибыли от российских активов для помощи Украины. Они планируют предоставить конкретные предложения в этой связи лидерам G7 на саммите в середине июня в Апулии, сообщил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти на пресс-конференции.

"Мы не отрицаем трудности, но полны решимости найти решение", - добавил он. В числе прочего рассматриваются и другие варианты использования российских активов, указал в свою очередь Линднер, не уточнив при этом, какой путь предпочитает правительство ФРГ.

"Активы РФ будут заморожены до возмещения ущерба Украине"

В итоговом заявлении подчеркивается, что российские активы "будут обездвижены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине". Одновременно участники встречи отметили, что они "привержены дальнейшим финансовым и экономическим санкциям", включая меры против российской энергетики.

Кроме того, G7 заявила о возможной помощи Украине в реструктуризации ее государственных облигаций.

Мировая экономика оказалась устойчивей, чем ожидалось

Одновременно страны "большой семерки" указали, что мировая экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, на фоне многочисленных международных кризисов. Вместе с тем, имеется множество рисков, крупнейшие из которых - дальнейшая эскалация геополитической напряженности и нестабильные цены на энергоносители.

Глобальные торговые потоки находятся под угрозой в связи с продолжением войны РФ против Украины и конфликта на Ближнем Востоке, отмечается далее.