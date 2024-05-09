G7 будет добиваться от США продолжения борьбы с коррупцией

Главными темами встречи министров юстиции стран G7, в которой приняла участие и украинская делегация, стали ситуация в Украине, а также борьба с коррупцией и организованной преступностью.

Борьба с коррупцией, ситуация в Украине и совместные усилия против организованной преступности стали темами обсуждения на двухдневной встрече министров юстиции стран "большой семерки" в Венеции, которая началась в четверг, 9 мая. Итальянские организаторы мероприятия заявили, что речь идет об укреплении демократических институтов в Украине и предотвращении любых форм незаконного использования денег, выделенных на восстановление страны.

Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) обозначил три главных проблемы Украины, связанных с коррупцией. Во-первых, каждый евро, который уходит в коррупцию вместо того, чтобы быть потраченным на армию, ослабляет Украину в ее защите от российской агрессии, пояснил он агентству dpa.

Во-вторых, по мнению Бушмана, Украина должна бороться с высоким уровнем коррупции ради того, чтобы встать на путь членства в Евросоюз. И в-третьих, потенциальные страны-доноры, скорее всего, не захотят помогать Киеву, если значительная часть помощи будет уходить на коррупцию.

По словам немецкого министра, президент Украины Владимир Зеленский осознает эту проблему и поэтому сделал борьбу с коррупцией одним из основных направлений своей работы. "Мы хотим поддержать его в этом", - подчеркнул Марко Бушман.

Киев надеется набрать из заключенных 10 тысяч солдат

От Украины во встрече в Венеции приняли участие министр юстиции Денис Малюська, его заместительница по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак, а также генеральный прокурор Андрей Костин.

Малюська рассказал в беседе с коллегами из стран "большой семерки", что Верховная рада должна принять решение, какие последствия ожидают мужчин, которые уклоняются от военной службы, покидая страну. По его словам, власти страны не хотят, чтобы эти люди подолгу отсутствовали на родине, потому что они нужны там.

Глава Минюста Украины также указал, что Киев надеется дополнительно набрать до 10 000 солдат благодаря принятому недавно закону, предполагающему добровольную мобилизацию ряда категорий заключенных.

По словам Дениса Малюськи, одним из основных направлений его переговоров в Венеции было использование прибыли от замороженного российского капитала для Украины.