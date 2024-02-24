G7: Мы можем обеспечить победу народа Украины

"Большая семерка" пообещала принять меры для снижения доходов России, в том числе от торговли энергоресурсами, а также ввести санкции против третьих стран, которые материально поддерживают РФ.

В субботу, 24 февраля, по случаю второй годовщины со дня начала полномасштабного российского вторжения в Украину прошло совещание лидеров G7 в онлайн-формате под председательством Италии. На встрече присутствовала также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

"Президент Путин не смог достичь своей стратегической цели по подчинению Украины. Вместо этого он каждый день заставляет свой народ платить высокую цену за безрассудные действия своего правительства. Он истощил ресурсы России для финансирования ненужной войны, разлучил русские семьи и унес сотни тысяч жизней русских.

Мы по-прежнему убеждены, что можем обеспечить победу народа Украины в борьбе за свое будущее и помочь создать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир", - говорится в заявлении лидеров стран "большой семерки" .

В связи со смертью Алексея Навального, в документе также содержится призыв к российскому правительству полностью прояснить обстоятельства его гибели, а также освободить всех несправедливо задержанных заключенных и прекратить преследование политической оппозиции и систематическое подавление прав и свобод россиян. "Мы будем привлекать виновных в смерти Навального к ответственности, в том числе продолжим вводить ограничительные меры в ответ на нарушения прав человека в России и предпримем другие действия", отмечается в заявлении.

G7 примет меры для снижения доходов России

"Большая семерка" пообещала принять меры для снижения доходов России, в том числе от торговли энергоресурсами, а также ввести санкции против третьих стран, которые материально поддерживают РФ.

В итоговом заявлении G7 говорится, что входящие в объединение страны продолжат поддерживать право Украины на самооборону и подтверждают свою приверженность долгосрочной безопасности Украины. "Мы наращиваем нашу помощь в обеспечении безопасности Украины и увеличиваем наши производственные и логистические возможности, чтобы помочь стране", - указывается в документе.

Лидеры стран объединения также заявили о намерении способствовать восстановлению Украины после завершения боевых действий, препятствовать обходу санкций Россией при помощи третьих стран и ввести ограничения против тех, "кто помогает российскому производству оружия или военно-промышленному развитию". В частности, G7 планирует ужесточить контроль за соблюдением ценового потолка на российскую нефть.

"Большая семерка" намерена использовать замороженные российские активы

Кроме того, на совещании обсуждалась судьба российских активов, замороженных на Западе. "Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", - говорится в заявлении. Лидеры "большой семерки" изучают все возможности для использования этих активов при поддержке Киева.

G7 вновь призвала российские власти вывести войска из Украины и отметила, что не собирается признавать результаты президентских выборов в так называемых "новых регионах", указав, что заявленное намерение России провести голосование на президентских выборах в украинских регионах является вопиющим нарушением суверенитета Украины.

В заявлении говорится также о поддержке странами G7 "формулы мира" Владимира Зеленского.

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