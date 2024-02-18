Страны G7 обещают сохранять активы России замороженными

"Большая семерка" будет искать возможность помочь Украине получить компенсацию от РФ и блокировать активы России в своих юрисдикциях, пока Москва не возместит Киеву причиненный ущерб.

Страны-участницы "Группы семи" (G7) намерены удерживать замороженные активы России в своих юрисдикциях до тех пор, пока она не заплатит Украине за причиненный ущерб. Об этом министры иностранных дел государств "большой семерки" заявили в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.

Члены G7 продолжат изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от РФ в соответствии с их правовыми системами и международным правом, отмечается в заявлении. Члены G7 вместе с международными партнерами будут и дальше решать долгосрочные потребности украинской стороны в восстановлении, а также координировать поддержку через межведомственную координационную платформу доноров, указывается далее.

Совет ЕС разрешил помочь Украине замороженными активами РФ

Совет Евросоюза 12 февраля утвердил постановление, которое создает правовую базу для использования прибыли от замороженных активов Центрального банка России для Украины. Документ разъясняет обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами ЦБ РФ, которые были заморожены вследствие ограничительных мер ЕС.

После российского военного вторжения в Украину Брюссель ввел несколько пакетов санкций в отношении Москвы. По оценке Еврокомиссии, в рамках рестрикций в ЕС были заблокированы активы Центробанка РФ более чем на 200 млрд евро.

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