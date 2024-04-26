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Путин передал "Газпрому" активы Ariston и Bosch в России

Алексей Волошинов
26 апреля 2024 г.

Под временное управление "дочки" "Газпрома" будут переданы 100% акций дочерних компаний BSH Hausgerate и Ariston в РФ.

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Логотип компании Bosch
В России компания Bosch была представлена ООО "БСХ Бытовые Приборы"Фото: Alexander Blinov/Zoonar/picture alliance

Президент РФ Владимир Путин передал 100% акций дочерних компаний BSH Hausgerate и Ariston в России во временное управление "Газпром бытовые системы". Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 26 апреля. Согласно нему, структура "Газпрома" получит контроль над всеми российскими активами ООО "Аристон Термо Русь" и ООО "БСХ Бытовые Приборы".

Как сообщает "Интерфакс", дочерняя компания Bosch "БСХ Бытовые Приборы" зарегистрирована в Санкт-Петербурге и до 2022 года занималась "серийным производством холодильников и стиральных машин", а после - сбытом запчастей, торговлей бытовой техникой, а также сервисным и гарантийным обслуживанием. В 2023 году там работало 635 человек.

Весной 2022 года Bosch приостановил производство на российских предприятиях. В декабре 2023 "Коммерсант" писал, что немецкая компания планирует продать свой российский бизнес турецкому инвестиционному фонду Can Holding.

"Аристон Термо Русь", пишет "Интерфакс", зарегистрирована в Ленинградской области и занимается производством и реализацией бытовой техники. В ней трудоустроено около 300 человек. В 2023 году, по данным агентства, ее выручка составила 9,435 млрд рублей.

Владимир Путин передает иностранный бизнес в управление Росимуществу

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ, который предусматривает передачу во "временное управление" активов юридических и физических лиц из "недружественных" государств в случае изъятия российских активов за рубежом.

В июле того же года года во временное управление Росимуществу был передан российский бизнес компании Carlsberg. За месяц до этого она объявила, что нашла покупателя для своих активов в РФ и подписала с ним соглашение. 

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