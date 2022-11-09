Венгрия, Дания и Чехия не нашли следов оружия из Украины

В Венгрии, Дании и Чехии полиция, по данным ее пресс-служб, не изымала оружия, предназначенного для Украины, у преступных группировок.

Полиция трех стран ЕС - Дании, Чехии и Венгрии - объявила, что не фиксировала на территории своих государств следов контрабандного оружия из Украины. Об этом сообщает утром в среду, 9 ноября, онлайн-издание "РБК" , направлявшее соответствующие запросы ведомствам.

По словам главы отдела по коммуникациям управления полиции Дании по расследованию особо тяжких преступлений Пии Брюггер, оружия из Украины в стране "не регистрировалось".

В национальной полиции Венгрии также указали, что у преступных группировок в стране "не было изъято ни одно единицы оружия, которое изначально предназначалось для Украины", а военный конфликт в Украине не оказал негативного влияния на общий уровень безопасности.

В отделе коммуникаций и внешних связей полиции Чехии сообщения о возможной контрабанде оружия, предназначенного для Украины, посчитали "дезинформацией".

В Федеральном управлении уголовной полиции Германии также назвали сообщения о возможной контрабанде оружия из Украины не соответствующими действительности. При этом полиция сослалась на пресс-релиз финских коллег от 1 ноября с указанием, что у правоохранительных органов нет подтверждения, что переданное Западом Киеву оружие попало к финским организованным преступным группировкам.

Сообщения о контрабанде оружия из Украины

Ранее, 30 октября, комиссар отделения Центральной уголовной полиции Финляндии по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен в интервью государственной медиакомпании Yle рассказал, что оружие, направленное Украине для защиты от российского вторжения, могло попасть в руки финских преступных группировок, в частности, при помощи действующих на международном уровне байкерских клубов.

По его словам, оружие, предназначенное для Украины, было обнаружено также в Швеции, Дании и Нидерландах.

1 ноября, однако, финская полиция фактически опровергла заявления Ахлгрена. "На основании интервью, данного нашим экспертом, может создаться впечатление, что оружие уже перевезено в Финляндию. Однако доказательств такого явления нет. Наша цель состояла в том, чтобы подчеркнуть, что, возможно, преступники, действующие в Финляндии, пытаются завладеть оружием из зон конфликтов", - говорилось в заявлении замначальника полиции Маркуса Вялимяки.

Сведения Европола по возможной контрабанде оружия из Украины

В июле немецкая общественно-правовая медиакомпания SWR сообщила о конфиденциальном докладе полицейской службы Евросоюза (Европола), направленном в Совет ЕС, с данными о том, что правоохранителям известен ряд случаев, когда отдельные лица пытались покинуть Украину с огнестрельным оружием. Полицейская служба также предполагает, что вдоль украинской границы с ЕС были созданы тайники для организации контрабанды, следовало из этого документа.

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт сообщил тогда агентству dpa, что на черном рынке были зафиксированы случаи торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины. В правоохранительных органах отдельных государств ЕС не исключают и торговлю тяжелым оружием. "Существует риск, что оно попадет в руки организованных преступных группировок или террористов", - отметил представитель Европола.

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