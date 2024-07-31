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Адвокату Пола Уилана неизвестно его местонахождение

Евгений Жуков
31 июля 2024 г.

Из России продолжают поступать сообщения об исчезновении связи с известными политзаключенными. Адвокаты американца Пола Уилана и журналистки Марии Пономаренко рассказали, что не знают, где находятся их подзащитные.

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Пол Уилан (фото из архива)
Пол Уилан (фото из архива)Фото: Sofia Sandurskaya, Moscow News Agency photo via AP/picture alliance

Защите осужденного в России за шпионаж бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана неизвестно, где он сейчас находится. Об этом его адвокат Ольга Карлова сообщила в среду, 31 июля, "Интерфаксу", указав, что администрация колонии, в которой находился Уилан, не отвечает на ее запрос.

Карлова заявила, что публично обращается к Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) с просьбой посетить исправительную колонию №17 строгого режима в Мордовии, где Пол Уилан отбывает 16-летний срок, и удостовериться, что американец находится там.

Telegram-канал "Сирена" сообщает со ссылкой на адвоката Дмитрия Шитова, что также пропала связь с журналисткой RusNews Марией Пономаренко, отбывающей наказание по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. По данным издания, накануне она раскрыла истории о сотрудниках ИК-6 Алтайского края, избивавших заключенных. 26-го июля Пономаренко не доставили в суд, где она должна была сообщить новые подробности. С тех пор с ней не удается связаться, указывает "Сирена".

Исчезновение российских политзеков из колоний

В течение последних нескольких суток стало известно, что из российских колоний и следственных изоляторов в неизвестном направлении увезли как минимум шестерых человек, признанных правозащитниками узниками совести или политическими заключенными. "В неизвестном направлении" убыли экс-руководительницы штабов Навального в Уфе и Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, политик Илья Яшин, правозащитник Олег Орлов. Также из колонии пропал 19-летний гражданин Германии и России Кевин Лик. Близким художницы Саши Скочиленко заявили, что ее вывезли в Москву.

Адвокат Иван Павлов предполагает, что исчезновение политзаключенных из колоний может быть знаком того, что между РФ и Западом готовится большой обмен. Никакого подтверждения этой информации пока нет.

 

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