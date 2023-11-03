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На журналистку Марию Пономаренко завели новое уголовное дело

Жан Рофе
3 ноября 2023 г.

Журналистку RusNews подозревают в нанесении неопасного для здоровья вреда сотрудникам колонии. Мария Пономаренко утверждает, что не нападала на них.

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Журналистка интернет-СМИ RusNews Мария Пономаренко за решеткой в зале суда показывает руками "сердечко" (фото из архива: 27 апреля 2022 года)
Мария Пономаренко в зале суда (фото из архива: 27 апреля 2022 года)Фото: Individual contributors/dpa/picture alliance

Против журналистки RusNews Марии Пономаренко, отбывающей наказание по обвинению в распространении "фейков" о российской армии, возбуждено второе уголовное дело. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила редакция издания со ссылкой на подругу Пономаренко, которая получила от заключенной письмо.

Новое дело на Пономаренко завели за нанесение неопасного для здоровья вреда (часть 2 статьи 321 УК РФ). Потерпевшими числятся сотрудники колонии, но журналистка утверждает, что ни на кого не нападала. Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.

Шесть лет за военные "фейки"

В феврале суд в Барнауле приговорил Марию Пономаренко к шести годам колонии по делу о распространении "фейков" о действиях российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Ей также запретили в течение пяти лет заниматься журналистской деятельностью.

Поводом для уголовного дела против журналистки предположительно стали ее посты в Telegram-канале "Цензуры нет", где рассказывалось о людях, укрывавшихся в театре в украинском Мариуполе. Сейчас Пономаренко содержится в ИК-6 Шипуново Алтайского края.

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