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ПолитикаРоссия

Петербургского велоактивиста Мойжеса обвинили в госизмене

Жан Рофе
23 июля 2024 г.

В рамках расследования уголовного дела о госизмене суд в Москве продлил срок содержания в СИЗО велоактивисту и юристу из Петербурга Герману Мойжесу, имеющему гражданство ФРГ.

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Следственный изолятор "Лефортово" в Москве (фото из архива)
СИЗО "Лефортово"Фото: AFP/V. Maximov

Следователи предъявили обвинение в государственной измене активисту петербургского велодвижения и юристу Герману Мойжесу, сообщает во вторник, 23 июля, агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. У мужчины - двойное гражданство России и Германии.

По словам собеседника агентства, обвиняемого этапировали из Санкт-Петербурга в Москву для проведения следственных действий. В настоящее время мужчина находится в СИЗО "Лефортово". Отмечается, что Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Мойжесу в рамках расследования уголовного дела о госизмене.

Дело Германа Мойжеса

Герман Мойжес является одним из создателей велодвижения в Санкт-Петербурге и исполнительным директором ассоциации "Пошли-поехали", которая занимается развитием велосипедной и пешеходной инфраструктуры. Он также выступает как юрист и управляющий партнер группы компаний "Аверс Германия", помогающей гражданам России и стран СНГ с получением вида на жительство в Германии.

Мойжеса задержали в конце мая в Санкт-Петербурге по подозрению в госизмене. По данным "Фонтанки", перед задержанием Мойжес собирался вылететь в Германию, чтобы привезти на лето в Россию свою родственницу.

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