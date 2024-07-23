Петербургского велоактивиста Мойжеса обвинили в госизмене

В рамках расследования уголовного дела о госизмене суд в Москве продлил срок содержания в СИЗО велоактивисту и юристу из Петербурга Герману Мойжесу, имеющему гражданство ФРГ.

Следователи предъявили обвинение в государственной измене активисту петербургского велодвижения и юристу Герману Мойжесу, сообщает во вторник, 23 июля, агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. У мужчины - двойное гражданство России и Германии.

По словам собеседника агентства, обвиняемого этапировали из Санкт-Петербурга в Москву для проведения следственных действий. В настоящее время мужчина находится в СИЗО "Лефортово". Отмечается, что Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Мойжесу в рамках расследования уголовного дела о госизмене.

Дело Германа Мойжеса

Герман Мойжес является одним из создателей велодвижения в Санкт-Петербурге и исполнительным директором ассоциации "Пошли-поехали", которая занимается развитием велосипедной и пешеходной инфраструктуры. Он также выступает как юрист и управляющий партнер группы компаний "Аверс Германия", помогающей гражданам России и стран СНГ с получением вида на жительство в Германии.

Мойжеса задержали в конце мая в Санкт-Петербурге по подозрению в госизмене. По данным "Фонтанки", перед задержанием Мойжес собирался вылететь в Германию, чтобы привезти на лето в Россию свою родственницу.