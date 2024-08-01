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Кремль сообщил о помиловании 13 заключенных для обмена

Олег Соколенко
1 августа 2024 г.

Владимир Путин помиловал 13 осужденных в РФ для их обмена на россиян, находившихся в заключении на Западе. Москва также поблагодарила Александра Лукашенко за помилование гражданина ФРГ Рико Кригера.

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Новость об освобождении Гершковича в бегущей строке на здании The Wall Street Journal в Нью-Йорке
Новость об освобождении Гершковича в бегущей строке на здании The Wall Street Journal в Нью-ЙоркеФото: Seth Wenig/AP/picture alliance

Владимир Путин помиловал 13 осужденных в РФ для их обмена на россиян, находившихся в заключении на Западе. Сообщение об этом опубликовано в четверг, 1 августа, на сайте Кремля.

В публикации приведен список помилованных: это политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, экс-руководители штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, журналисты Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Андрей Пивоваров, художница Саша Скочиленко, правозащитник Олег Орлов и бывший военнослужащий США Пол Уилан. Также были помилованы граждане ФРГ Дитер (Демури) Воронин (Dieter Woronin) и Кевин Лик.

По данным СМИ, в обмене также участвовали гражданин Германии Патрик Шёбель (Patrick Schöbel) и петербургский велоактивист Герман Мойжес. Они к 1 августа еще не были осуждены, поэтому для их освобождения процедура помилования не потребовалась.

Москва также поблагодарила правителя Беларуси Александра Лукашенко за то, что он 30 июля помиловал немецкого гражданина Рико Кригера (Rico Krieger), приговоренного в РБ к смертной казни якобы за "терроризм".

Берлин: это было непростое решение

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявил, что решение выдать России в рамках обмена киллера Вадима Красикова было "непростым", однако "на другой чаше весов лежали свобода, физическое благополучие и - в некоторых случаях - в конечном итоге жизни невиновных людей, заключенных в российские тюрьмы, и несправедливо осужденных политзаключенных". Официальный Берлин призвал власти России и Беларуси освободить всех остальных несправедливо осужденных политически заключенных.

Между тем немецкий таблоид Bild пишет, что следователи в ФРГ "в гневе" из-за освобождения Красикова. По данным издания, в ведомстве федерального генпрокурора считают произошедшее "чрезмерной уступчивостью" в отношении президента РФ Владимира Путина.

Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники пишет, что вечером 1 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступит с обращением по поводу обмена заключенными между РФ, Беларусью и Западом.

Вашингтон: Гершкович, Уилан, Курмашева и Кара-Мурза на свободе

Президент США Джо Байден подтвердил освобождение из российских тюрем Гершковича, Уилана, Курмашевой и Кара-Мурзы. Он назвал сделку по обмену заключенными "дипломатическим подвигом" и поблагодарил за помощь союзников, включая Германию.

Американский журналист Пётр Сауэр опубликовал в соцсети X фото Гершковича, Курмашевой и Уилана после освобождения. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все трое находятся на пути в США.

Кого еще освободили: данные СМИ

Обмен заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада прошел в аэропорту Анкары 1 августа. Турецкие СМИ показали, предположительно, кадры обмена и сообщили, что в нем участвовали 26 человек.

По данным The Insider, Германия передала России Вадима Красикова - убийцу бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В ФРГ Красикова приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, РФ был выдан Павел Рубцов, находившийся в заключении в Польше, Михаил Микушин, выдававший себя за бразильца и задержанный за шпионаж в Норвегии, и супруги Артем и Анна Дульцевы, признавшиеся в работе на российские спецслужбы и осужденные в Словении. России также выдали трех мужчин, отбывавших сроки в США - Романа Селезнева, Владислава Клюшина и Вадима Конощенка.

Турецкий телеканал NTV сообщил, что в сделке между РФ и странами Запада фигурируют двое детей. Издание "Сирена" предполагает, что это дети Дульцевых 8 и 11 лет. По данным WSJ, их на время ареста родителей передавали в приемную семью.

Агентство РБК передает, что российский спецборт покинул Анкару после обмена заключенными.

США: В обмене должен был участвовать Навальный

В этом обмене, крупнейшем со времен холодной войны, должен был участвовать Алексей Навальный, умерший в феврале в колонии за полярным кругом. Эту информацию подтвердил на брифинге в Вашингтоне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Ранее об этом заявлял соратник Навального Леонид Волков.

Вдова оппозиционного политика Юлия Навальная, между тем, написала в соцсети X, что переговоры об обмене велись несколько лет.  

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