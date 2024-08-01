Байден: Гершкович, Уилан, Курмашева и Кара-Мурза освобождены

Президент США подтвердил освобождение Гершковича, Уилана, Курмашевой и Кара-Мурзы в рамках обмена заключенными между РФ и Западом. Джо Байден поблагодарил союзников, включая Германию, в поддержке переговоров с Москвой.

В ходе масштабного обмена заключенными между РФ, Беларусью и странами Запада из российских тюрем были освобождены 16 человек, заявил в четверг, 1 августа, президент США Джо Байден. Он назвал в числе освобожденных американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также Алсу Курмашеву, имеющую двойное гражданство РФ и США, и Владимира Кара-Мурзу, обладателя американской грин-карты.

Байден назвал крупнейшую со времен холодной войны сделку по обмену заключенными "дипломатическим подвигом". "В общей сложности мы договорились об освобождении 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых граждан РФ, которые были политическими заключенными в своей собственной стране. Некоторые из этих женщин и мужчин несправедливо содержались в заключении в течение многих лет. Все они перенесли невообразимые страдания и неопределенность. Сегодня их мучения закончились", - сказал президент США.

Он также поблагодарил за поддержку союзников США - страны, которые, по словам Джо Байдена, помогали вести переговоры по поводу обмена. Он назвал Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию.

Кроме того, глава Белого дома пообещал добиваться освобождения американских граждан, которые, по его словам, "необоснованно находятся в заключении или взяты в заложники" в других странах.

Берлин назвал решение об обмене непростым

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявил, что решение выдать России киллера Вадима Красикова было "непростым", однако "на другой чаше весов лежали свобода, физическое благополучие и - в некоторых случаях - в конечном итоге жизни невиновных людей, заключенных в российские тюрьмы, и несправедливо осужденных политзаключенных". Официальный Берлин призвал власти России и Беларуси освободить всех остальных несправедливо осужденных политически заключенных.

Между тем, немецкий таблоид Bild пишет, что следователи в ФРГ "в гневе" из-за освобождения Красикова. По данным издания, в ведомстве федерального генпрокурора считают произошедшее "чрезмерной уступчивостью" в отношении президента РФ Владимира Путина.

Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники пишет, что вечером в четверг, 1 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступит с обращением по поводу обмена заключенными между РФ, Беларусью и Западом.

Кого еще освободили: данные СМИ

Обмен заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада прошел в аэропорту Анкары 1 августа, подтвердили турецкие власти. Турецкие СМИ показали, предположительно, кадры обмена и сообщили, что в нем участвовали 26 человек.

По данным The Insider, Россия передала странам Запада 16 человек. Это политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, экс-руководители штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, журналисты Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Андрей Пивоваров, художница Саша Скочиленко, правозащитник Олег Орлов, петербургский велоактивист Герман Мойжес и бывший военнослужащий США Пол Уилан. Также освобождены граждане ФРГ: Дитер (Демури) Воронин (Dieter Woronin), Патрик Шёбель (Patrick Schöbel) и 19-летний Кевин Лик. Кроме того, Минск освободил ранее помилованного в Беларуси немецкого гражданина Рико Кригера (Rico Krieger).

Германия передала России Вадима Красикова - убийцу бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В ФРГ Красикова приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, РФ был выдан Павел Рубцов, находившийся в заключении в Польше, Михаил Микушин, выдававший себя за бразильца и задержанный за шпионаж в Норвегии, и супруги Артем и Анна Дульцевы, признавшиеся в работе на российские спецслужбы и осужденные в Словении. Кроме того, России выдали троих мужчин, отбывавших сроки в США - Романа Селезнева, Владислава Клюшина и Вадима Конощенка.

Американский журналист Пётр Сауэр опубликовал в соцсети X фото Гершковича, Курмашевой и Уилана после освобождения. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все трое находятся на пути в США.