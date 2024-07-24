Олаф Шольц устал и уходит на отдых

В последнее время у Олафа Шольца был очень напряженный график. По словам канцлера Германии, сейчас ему просто хочется "сидеть и смотреть на солнце".

Отключиться и подзарядить батарейки? Даже политики самого высокого ранга - просто люди, которым нужен отдых. Особенно сейчас, когда мир раздирают войны, а кризисы следуют один за другим. Но просто взять и уйти в отпуск в любое время федеральный канцлер Германии и члены правительства не могут.

"Они не обычные служащие, - объяснил правовед Ульрих Баттис (Ulrich Battis) из Берлинского университета имени Гумбольдта в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. - К ним применяются особые правила - писаные и неписаные. Министры и канцлер ФРГ являются публичными должностными лицами, и у них нет трудового договора, гарантирующего им фиксированный отпуск".

По словам эксперта, права и обязанности политиков регулирует специальный закон, в котором, однако, не прописаны свободное время или отпуск. В итоге, по согласованию с канцлером, решается вопрос о том, когда и на сколько член кабинета может уйти на отдых. Однако и министры, и глава правительства, по словам представителей их пресс-служб, "конечно же, доступны и в отпуске".

Олаф Шольц хочет "просто смотреть на солнце"

Обычно федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) препочитает отдыхать в "дружественных европейских странах". В августе 2023 года, судя по фотоколлажу, который разместила в своем Instagram супруга канцлера Бритта Эрнст (Britta Ernst), пара провела несколько дней на юге Франции. "Отпуск в Провансе с прекрасными впечатлениями закончился. Замечательный европейский регион", - такая подпись появилась под шестью фотографиями, на которых мы видим Музей Матисса в Ницце, Вердонское ущелье и старинный город Грас. Впрочем, самого канцлера на снимках нет.

В позапрошлом году чета отдыхала в живописных предгорьях Альп в Баварии - в популярном туристическом регионе Альгой. Куда канцлер с супругой отправятся в этом году, пока неизвестно. Возможно, как и в прошлый раз, о месте отпуска станет известно только по его окончании.

Однако канцлер рассказал в передаче "Интервью недели" на общественно-правовом телеканале ARD о своих планах на летний отдых. Как оказалось, Олафу Шольцу не нужна какая-то особенная программа: "Я с нетерпением жду тишины и покоя, возможности заняться спортом, наслаждаться пейзажами, читать книги и просто проводить много времени со своей женой".

В последние месяцы у канцлера действительно был напряженный график, в том числе в связи с проходившим в Германии чемпионатом Европы по футболу. Он вместе с женой даже побывал на стадионе. Заключительное перед отпуском мероприятие, внесенное в официальный график работы Шольца , - присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля. После этого 66-летний политик хотел бы просто побездельничать.

"У меня это неплохо получается, - признался он журналистам. - Даже когда я, например, бегаю трусцой, я не из тех людей, которые слушают в это время музыку и размышляют о чем-то серьезном. Я просто бегаю". Пробежка его особенно расслабляет, и он надеется, что ему это удастся и во время отпуска: "Можно будет просто сидеть и смотреть на солнце". Но совсем без политики все же не обходится. Когда его спросили о его самом большом желании на лето, канцлер ответил, что очень хотел бы, "чтобы Россия прекратила войну против Украины".

Канцлер Олаф Шольц рад возможности заняться спортом в отпуске (фото из архива) Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Возможно, во время отпуска у канцлера также появится время и для шопинга. На одной из деловых встреч в Дрездене он с пониманием отозвался о людях, которые откладывают покупку электромобиля, подкрепив это примером из личной жизни. "У меня все еще ламповый телевизор", - признался Шольц. В свое время канцлер был очень горд в связи с этой покупкой. Когда однажды Шольц начал присматриваться к новому телевизору, то подумал, что если купить его сейчас, то через год он уже устареет, и "почему-то я не мог заставить себя сделать это".

Ангела Меркель уходила в отпуск на три недели

Ангела Меркель (Angela Merkel), будучи канцлером, как правило, отдыхала летом. Порой она отправлялась в отпуск сразу на три недели. Ее любимым местом была Италия. А вот в прошлом году, уже на пенсии, канцлер отдыхала на Канарских островах. При этом, как выяснили СМИ, летела Меркель туда обычным рейсом компании-лоукостера - в эконом-классе вместе с другими пассажирами.

Ангела Меркель 16 лет занимала пост канцлера. И ей не раз приходилось прерывать свой заслуженный отдых из-за чрезвычайных обстоятельств. Так, например, она сделала это в 2016 году в связи с массовым убийством в Мюнхене - чтобы взять дело под особый контроль и выступить на пресс-конференции перед журналистами.

Президент Германии хочет в горы и на море

Как удалось выяснить журналистам общественно-правового телеканала ZDF, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) хочет отправиться со своей женой Элькой Бюденбендер (Elke Büdenbender), как и в предыдущие годы, в Альпы. Но также супруги мечтают провести несколько дней у моря. Возможно, в отпуске их будет сопровождать 28-летняя дочь Мерит.

Министр здравоохранения Германии едет во Францию

Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) охотно предоставляет информацию о себе. Он рассказал газете Bild, что собирается на юг Франции с детьми и племянницей. При этом он твердо намерен организовать им еще и небольшую культурную программу, даже если молодежь не будет от этого в восторге. Только потом - заслуженный отдых на пляже. Чего Лаутербах точно не собирается делать, так это стоять у плиты. Он предпочитает водить всех в ресторан: "Я - кто угодно, только не повар. Думаю, никто не захочет, чтобы я готовил". В завершении отпуска министр здравоохранения отправится в небольшое путешествие со своей новой партнершей, журналисткой и писательницей Элизабет Нияр (Elisabeth Niejahr).

Остальные министры не захотели делиться своими планами с журналистами, предпочитая остаться в отпуске вне зоны доступа (по крайней мере - для СМИ). Однако полностью прервать связь со своими министерствами им вряд ли удастся даже на каникулах.

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