Где проведут отпуска Шольц и другие немецкие политики?

Горячие споры об отоплении зимой и защите жителей Германии от жары остались позади: наступает время летних каникул и для политиков. DW - о том, где они проведут парламентские каникулы.

Всем нужен отдых, и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) - не исключение. После саммита ЕС - Латинская Америка в Брюсселе в начале недели канцлер отправится на несколько дней в отпуск "в дружественные европейские страны", как сообщил в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Прошлым летом Шольц вместе с женой Бриттой Эрнст (Britta Ernst) отдыхал в живописных местах предальпийской области в южной Германии - Альгой (Бавария).

По сообщениям немецких СМИ, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) хочет отправиться в поход в Альпы во время летних каникул. Вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck), как отметил его пресс-секретарь, намерен провести отпуск в кругу семьи. Пресс-служба федерального министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner) указала, что не будет комментировать "личные дела министра".

Федеральный министр юстиции Марко Бушман (Marco Buschmann) во время летних каникул собирается посетить Шотландию. Бушман выбрал это место для отдыха, потому что "в нынешнем году исполняется 300 лет со дня рождения либерального философа Адама Смита", а Шотландия является его родиной.

Федеральный министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil) планирует провести много времени в саду со своими детьми и женой. "Особенно сейчас, летом, нам с семьей нравится проводить время дома", - сообщил министр, уроженец Хильдесхайма.

Ведомство федерального министра окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke) указало, что министр отправится в отпуск в первые три недели августа, однако не уточнило, где именно пройдет ее отдых - "это личное дело министра". Министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) отправится с семьей в "отпуск в конце июля - начале августа". Можно только предположить, что глава дипломатии ФРГ не собирается в дальние странствия - для этого у нее немало служебных командировок по всему миру.

На отдых в соседнюю Францию

Министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) также после напряженных недель отправится в отпуск. Однако из соображений безопасности его пресс-служба не сообщила, где именно глава оборонного ведомства будет отдыхать. С другой стороны, Писториус сам рассказал о своих планах: на пресс-конференции после встречи со своим французским коллегой министр объявил, что "регулярно бывает во Франции", и в этом году снова проведет свои летние каникулы в соседней с Германией стране.

Франция в течение многих лет является излюбленным местом отдыха и для министра транспорта Фолькера Виссинга (Volker Wissing). В конце июля он намерен отправиться в отпуск с семьей, "как каждый год, в Прованс", сообщила его пресс-секретарь. Французская Республика привлекает и федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Она планирует отдохнуть там с семьей "с конца июля до начала августа" и набраться сил на ближайшие несколько месяцев. Для главы МВД начнется горячая фаза предвыборной кампании. На выборах в федеральной земле Гессен, которые назначены на 8 октября 2023 года, Фезер является главным кандидатом на пост земельного премьер-министра от Социал-демократической партии Германии.

Во время отпусков политики просто хотят уединиться и избегать контактов с прессой. Возможно, это относится и к социальным сетям, которые они используют в своей политической деятельности. Однако часто именно из соцсетей парламентариев удается узнать больше, чем из сообщений их пресс-служб.

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