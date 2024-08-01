Кого власти РФ и РБ передали Западу в ходе обмена

Российские и белорусские власти передали Западу 16 заключенных, большую часть из которых - осужденные в РФ по политически мотивированным делам. В список для обмена вошли иностранные граждане, журналисты и активисты, российские оппозиционные политики. В обмен США, Германия, Норвегия, Словения и Польша передали 8 российских граждан, которых на Западе обвиняли в шпионаже, мошенничестве и заказном убийстве. А также двоих детей супружеской пары, которая стала участниками обмена и была передана РФ. DW собрала основные сведения о тех, кого по обмену освободили из российских тюрем, сколько времени они находились за решеткой и почему.

Иностранные граждане - участники обмена

Эван Гершкович (за решеткой- 1,4 года)

32-летний журналист Эван Гершкович - гражданин США. Он работал в России в качестве собственного корреспондента в Москве The Wall Street Journal. Российские спецслужбы задержали его в марте в Екатеринбурге, а позже приговорили к 16 годам колонии строгого режима якобы "за шпионскую деятельность". Он стал первым иностранным репортером, которого приговорили к тюрьме по этой статье. Обвинение утверждало, что Гершкович "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Сам Гершкович и WSJ эти обвинения отвергали - в Екатеринбурге он работал по заданию редакции над материалом об отношении жителей регионов России к войне с Украиной и вербовке в ЧВК "Вагнер".

Эван Гершкович в зале суда Фото: Donat Sorokin/TASS/dpa/picture alliance

Пол Уилан (за решеткой - 5,6 лет)

Бывший американский морпех, гражданин США, Ирландии, Канады и Великобритании. Его задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Российские власти обвинили его в шпионаже: якобы ему передали флешку с записями о сотрудниках одного из подразделений службы экономической безопасности ФСБ. Сам Уилан объяснял случившееся иным образом: по его словам, на флешке должны были быть фотографии церкви из Сергиева Посада, где он отдыхал вместе со своим другом, который был российским офицером. Американец настаивал, что он стал жертвой провокации. 15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии. Вину он не признал, как и не стал обжаловать приговор. Военную службу в армии США он проходил с 2003 по 2008 год. В Россию Уилан периодически приезжал, так как изучал русский язык.

Алсу Курмашева (за решеткой - 10 месяцев)

Гражданка РФ и США, и журналистка татаро-башкирской службы "Радио Свобода". Курмашева ненадолго приехала в Россию в мае 2023 года по семейным делам, а 2 июня перед вылетом в Чехию ее задержали в аэропорту Казани из-за того, что она не заявила российским властям об американском гражданстве. Оба паспорта у нее изъяли. В октябре журналистке предъявили обвинение, в том, что она не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента", ее отправили в СИЗО. Впоследствии журналистке добавили новый состав преступления - распространение "фейков" о российской армии. В июле состоялся суд над ней, Курмашеву приговорили к 6,5 годам колонии.

Герман Мойжес (за решеткой - 2 месяца)

Гражданин Германии и РФ. Юрист, один из основателей петербургского велодвижения и сторонник развития велоинфраструктуры в России. Также он - управляющий партнер группы компаний "Аверс Германия", которая помогает россиянам получать ВНЖ за границей. Мойжеса задержали в мае 2024 года и предъявили овбинение в "госизмене". Он находился в СИЗО "Лефортово".

СИЗО "Лефортово" в Москве Фото: AFP/V. Maximov

Демури (Дитер) Воронин (за решеткой - 3,5 года)

Политолог с гражданствами России и Германии. Воронина задержали российские спецслужбы в 2021 году по подозрению в шпионаже на немецкую разведку. Он был приговорен в России к 13 годам по обвинению в госизмене в рамках дела журналиста Ивана Сафронова. По версии следствия, Сафронов в 2015 году сообщил Воронину информацию о войсках РФ в Сирии. На суде Воронин уверял, что Сафронов передал открытые данные и не мог предполагать, куда они впоследствии попадут. Сафронова в итоге приговорили к 22 годам в колонии строгого режима.

Патрик Шебель (за решеткой - 6 месяцев)

Гражданин Германии, которого обвиняли в контрабанде наркотических веществ. Его арестовали российские пограничники в аэропорту в Санкт-Петербурге, куда он прилетел, чтобы увидеться со своей девушкой. В багаже немца обнаружили пакет с шестью мармеладными мишками. В составе конфет эксперты обнаружили марихуану. Шебель объяснил, что это угощение свободно продается в Германии, но в России против немца возбудили уголовное дело и приговорили к тюремному сроку от 3 до 7 лет.

Кевин Лик (за решеткой - 1,5 года)

Гражданин Германии и РФ. В декабре 2023 года был приговорен к 4 годам колонии по статье "о госизмене". По версии следствия, молодой человек якобы "осуществлял визуальное наблюдение" и фотографировал места дислокации российских войск, а затем отправлял фотографии "представителям иностранного государства".

Рико Кригер (за решеткой - 9 месяцев)

Гражданин Германии, единственный, кого передала по обмену Западу Беларусь. 24 июня 2024 года Кригербыл приговорен в РБ к смертной казни по шести статьям Уголовного кодекса Беларуси, в том числе за "акт терроризма", "приготовление к наемничеству", "незаконные действия в отношении взрывчатых веществ" и "приведение в негодность путей сообщения".

О его биографии известно немногое. Кригер предположительно около 30 лет, у него есть ребенок. По профессии Рико Кригер - механик, охранник, соцработник, фельдшер скорой помощи. Незадолго до обмена Александр Лукашенко заявил о помиловании гражданина Германии. Это единственный заключенный, переданный со стороны Беларуси.

Российские оппозиционные политики, которых обменяли

Владимир Кара-Мурза (за решеткой - 2,3 года)

Гражданин РФ и Великобритании. Российский оппозиционный политик, журналист и лауреат Пулитцеровской премии. В 2023 году его приговорили к 25 годам колонии строгого режима по статьям "о госизмене", сотрудничестве с "нежелательной" организацией и "фейках" об армии.

До этого дважды пережил отравления, которые предположительно могли быть организованы российскими спецслужбами. Ему поставлен диагноз полинейропатия нижних конечностей. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, его неоднократно отправляли в ШИЗО.

Правозащитные организации признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным. Члены Конгресса США призвали Белый дом внести российского политика в список "незаконно задержанных". Принципиально отказывался от эмиграции из России.

Владимир Кара-Мурза Фото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

Илья Яшин (за решеткой - 2,1 год)

Российский оппозиционный политик, соратник погибших в России Алексея Навального и Бориса Немцова. Задержан в 2022 году по обвинению в "фейках" против армии РФ из-за комментариев в эфире YouTube трагических событий в Буче.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Илья Яшин открыто заявил о своей антивоенной позиции и не стал уезжать из России. В июле 2022 года Министерство юстиции РФ внесло оппозиционера в реестр "иностранных агентов". Был приговорен в России к 8 с половиной годам колонии. В тюрьме его неоднократно помещали в ШИЗО, а также переводили на строгие условия содержания (СУС).

Андрей Пивоваров (за решеткой - 3 года)

Был главой общественного движения "Открытая Россия" - одноименную британскую организацию власти РФ признали "нежелательной". В мае 2021 года движение решило полностью прекратить работу, в том же месяце Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Политик планировал лететь в этот день в Польшу.

В итоге его обвинили в сотрудничестве с "нежелательной организацией" и приговорили к 4 годам колонии. Сам Пивоваров считал причиной своего преследования желание участвовать в выборах в Госдуму РФ.

Экс-главы штабов Алексея Навального в России

Лилия Чанышева (за решеткой - 2,7 года)

Бывшая глава штаба Алексея Навального в Уфе с 2017 по 2021 год, была первой задержанной по уголовному делу о создании "экстремистского" сообщества, которое возбудили в отношении Навального и его соратников осенью 2021 года. Ее задержали в ноябре 2021 года и предъявили обвинения по трем статьям УК РФ, несмотря на то, что она публично ушла из политики.

В июне 2023 года Чанышеву приговорили к 7,5 лет лишения свободы в колонии по делу о "создании экстремистского сообщества", "призывах к экстремизму", а также "создании НКО, посягающей на личность и свободы граждан". В 2024 году приговор ужесточили до 10,5 лет.

Выступая с последним словом на закрытом процессе, Чанышева назвала свое уголовное дело политическим и связала его с преследованием со стороны президента РФ Владимира Путина и главы Башкортостана Радия Хабирова. В мае 2024 года прокремлевский канал RT сообщил, что Лилия Чанышева написала прошение о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина. Это подтвердил ее адвокат.

Лилия Чанышева в здании суда Фото: Kirovsky district court of Ufa press-service/AFP

Ксения Фадеева (за решеткой - 2,6 лет)

Экс-глава штаба Навального и бывший депутат городской думы в Томске. Ее задержали в конце 2021 года и обвинили в "организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения" и участии в некоммерческой организации, "посягающей на личность и права граждан". Ее приговорили к 9 годам колонии.

Правозащитное общество "Мемориал" считает Фадееву политзаключенной, так как поводом для преследования стала ее работа в штабе Навального.

Вадим Останин (за решеткой - 2,5 года)

Был главой штаба Алексея Навального в Барнауле до апреля 2021 года - еще до того, как организацию признали "экстремистской". Останина задержали в конце 2021 года. Изначально суд назначил Останину запрет определенных действий, но в марте 2022 года меру пресечения изменили на арест - якобы активист снял электронный браслет и попытался бежать. Защита это отрицала. Впоследствии Останина приговорили к 9 годам из-за участия в "экстремистском сообществе", а также из-за деятельности в некоммерческой организации, "посягающей на личность и права граждан".

Антивоенная активистка и правозащитник

Саша Скочиленко (за решеткой - 2,3 года)

Художница и политическая активистка. Ее арестовали в апреле 2022 года после того, как она заменила пять ценников в супермаркете в Санкт-Петербурге на антивоенные листовки. Заявление на Скочиленко в полицию написала 72-летняя пенсионерка Баранова, которая была в тот момент в магазине и наблюдала за девушкой.

Девушку приговорили к 7 годам колонии из-за "фейков" об армии РФ. Сторона защиты настаивала на том, что обвинение не смогло доказать "ложность" сообщений, а лингвистическая экспертиза в деле не соответствует нормам экспертной деятельности. По утверждению адвокатов, художницей двигало желание прекратить войну.

Олег Орлов (за решеткой - 1,4 года)

71-летний правозащитник, сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов с февраля 2024 года находится в России в заключении по статье о "дискредитации" ВС РФ. Поводом для возбуждения дела стала его статья "Им хотелось фашизма. Они его получили".

Первый раз суд рассмотрел дело Орлова в октябре. Тогда правозащитнику был назначен штраф в 150 тысяч рублей за повторную "дискредитацию" армии. Приговор был обжалован прокуратурой, настаивавшей на трех годах лишения свободы. Дело Орлова отправили на новое рассмотрение, и 27 февраля Головинский суд Москвы назначил ему 2,5 года колонии общего режима. Олег Орлов своей вины не признал и отказался участвовать в процессе, назвав его неправосудным. В начале апреля центр защиты прав человека "Мемориал" сообщал, что состояние Орлова, содержавшегося в московском СИЗО, ухудшилось - у него начал пропадать слух.